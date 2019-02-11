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  • 11.02.2019 08:41
  • Son Güncelleme: 11.02.2019 08:41

61. sahiplerini buldu

Müzik dünyasının en önemli etkinliklerinden , 'ta sahiplerine verildi. Önceki ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama da sürpriz yaparak sahneye çıktı.

61. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

Müzik dünyasının en önemli etkinliklerinden , 'ta ünlü isimlerin sahne aldığı törenle sahiplerini buldu.

61. Grammy Ödülleri'nin verildiği tören, Los Angeles'taki 'da gerçekleştirildi.

Önceki ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'nın da sürpriz yaparak sahneye çıktığı ödül töreninde, , Jada Pinkett Smith, Alicia Keys ve gibi müzik dünyasının önemli isimleri de sahneyi paylaştı.

61. Grammy Ödülleri'ni kazananlar şöyle:

Yılın albümü: Kacey Musgraves - Golden Hour

Yılın şarkısı: Childish Gambino -

En iyi yeni sanatçı:

Yılın prodüktörü:

En iyi rap albümü: Cardi B - Invasion of Privacy

En iyi R&B albümü: H.E.R. -H.E.R.

En iyi R&B şarkısı: "Boo'd Up" - Larrance Dopson, Joelle James, Ella Mai & Dijon McFarlane, songwriters (Ella Mai)

En iyi rap şarkısı: "God's Plan" (Drake)

En iyi solo pop performansı: Lady Gaga - Joanne (Where Do You Think You're Goin'?)

En iyi grup pop performansı: Lady Gaga ve - Shallow

En iyi geleneksel pop vokal albümü: My Way - Willie Nelson

En iyi vokal pop albümü: Ariana Grande - Sweetener

En iyi dans kaydı: "Electricity" - Silk City & Dua Lipa feat. Diplo & Mark Ronson

En iyi rock performansı: Chris Cornell - When Bad Does Good

En iyi metal performansı: "Electric Messiah" - High on Fire

En iyi rock şarkısı: "Masseduction" - Jack Antonoff & Annie Clark, songwriters (St. Vincent)

En iyi rock albümü: Greta Van Fleet - From the Fires

En iyi alternatif müzik albümü: Colors - Beck

En iyi New Age albümü: Opium Moon - Opium Moon

En iyi country şarkısı: "Space Cowboy" - Luke Laird, Shane McAnally & Kacey Musgraves

En iyi caz vokal albümü: The Window - Cécile McLorin Savant

En iyi film müziği: Black Panther - Ludwig Göransson

En iyi film şarkısı: "Shallow" - Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando & Andrew Wyatt

En iyi müzik filmi: Quincy (Quincy Jones)

En iyi klip: "This Is America" (Childish Gambino)

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