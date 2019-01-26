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  • 26.01.2019 15:27
  • Son Güncelleme: 26.01.2019 15:33

Katarlı bir iş insanından teklif geldiğini açıkladı!

Bir süredir Tayland'da olan , İstanbul'da bir AVM'de görüntülendi. 'dan boşandıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı kendisi hakkında soruları yanıtladı.

İstanbul'a döner dönmez yakın dostları ile bir araya gelen Subaşı, sahibi olduğu kafe ile yakından ilgilenmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde bir takı firması için özel olarak hazırladığı tasarımları tanıtan Şeyma Subaşı, yurt dışından bir çok teklif aldığını söyledi. İşte Şeyma Subaşı'nın son dakika iş hayatına dair açıklama.

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