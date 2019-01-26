İstanbul'a döner dönmez yakın dostları ile bir araya gelen Subaşı, sahibi olduğu kafe ile yakından ilgilenmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde bir takı firması için özel olarak hazırladığı tasarımları tanıtan Şeyma Subaşı, yurt dışından bir çok teklif aldığını söyledi. İşte Şeyma Subaşı'nın son dakika iş hayatına dair açıklama.