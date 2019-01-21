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  • 21.01.2019 16:57
  • Son Güncelleme: 21.01.2019 17:07

eski sevgilisi hakkında soru sorulunca...

ile , geçtiğimiz Eylül ayında 3 buçuk yıllık aşklarını ani bir kararla sonlandırmıştı. Dün akşam Arnavutköy'de bir mekandan çıkarken görüntülenen Burçin Terzioğlu, magazin muhabirlerinin kapıda olduğunu öğrenince ilginç bir yol denedi.

Ayrılığın sebebi aldatma mı?

dün akşam Arnavutköy'de bir mekanda görüntülendi. Muhabirlerin dışarda kendisini beklediğini öğrenen Burçin Terzioğlu, eski sevgilisi ile ayrılık sebebinin olduğu iddialarına yanıt vermemek için aracını kapıya sıfır yanaştırdı. ile ayrılık nedenlerinin Ece Dizdar olduğu iddialarını yanıtsız bırakarak aracına binen oyuncu Burçin Terzioğlu'nun bu tavrı magazin muhabirlerini rahatsız etti.

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