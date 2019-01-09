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  • 09.01.2019 08:56
  • Son Güncelleme: 09.01.2019 09:21

ve arkadaşı de bir grupla tekme tokat kavga etti

ile arkadaşı , pazartesi öğle saatlerinde sahilindeki bir de saldırıya uğradı. VIP minibüsten inen kalabalık grup ile ünlü ikili arasında tekme tokat arbede yaşandı.

Didem Soydan ile arkadaşı Umut Eker, pazartesi öğle saatlerinde Bakırköy sahilinde bulunan bir benzincide saldırıya uğradı. VIP minibüsten inen kalabalık grup ile ünlü ikili arasında tekme tokat arbede yaşandı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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