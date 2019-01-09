Didem Soydan ile arkadaşı Umut Eker, pazartesi öğle saatlerinde Bakırköy sahilinde bulunan bir benzincide saldırıya uğradı. VIP minibüsten inen kalabalık grup ile ünlü ikili arasında tekme tokat arbede yaşandı.
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Didem Soydan ile arkadaşı Umut Eker, pazartesi öğle saatlerinde Bakırköy sahilinde bulunan bir benzincide saldırıya uğradı. VIP minibüsten inen kalabalık grup ile ünlü ikili arasında tekme tokat arbede yaşandı.
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