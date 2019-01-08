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  • 08.01.2019 09:44
  • Son Güncelleme: 08.01.2019 09:57

sevenlerini korkuttu! İkiz bebek bekleyen Akil'in hastalıklarla başı dertte! ?

yine hastalandı. 5 aylık hamile olan ve ikiz bebek bekleyen oyuncu , hastalıktan kurtulamıyor. Geçtiğimiz günlerde önce sinüzit sonra da domuz gribine yakalanan ve hastanede yatan Akil'in bu kez de burnu kanadı. Pelin Akil'in Instagram paylaşımında yüzündeki solgunluğu gören hayranları bu duruma bir hayli üzüldü. İkiz bebek bekleyen ve bu süreçte hastalıktan kurtulamayan ?

Pelin Akil, sosyal medya hesabından yayınladığı son fotoğrafıyla takipçilerini üzdü. Önce sinüzit, daha sonra domuz gribi hastalığına yakalanan oyuncunun, bu defa burnu kanadı. Buz sürdüğü için tüm yüzü kızaran Pelin Akil, "İnşallah iyi olacağım." diyerek, takipçilerini bilgilendirdi.

Akil'in takipçileri paylaşıma sessiz kalmadı. Akil'in bir takipçisi paylaşıma, "Çok geçmiş olsun. İnşallah kazasız belasız hamileliğini atlatırsın." yorumunda bulundu.

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