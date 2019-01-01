SİNAN AKÇIL'DAN ŞAŞIRTAN TEPKİ: GİYİNMEMİŞ
Kısa süre içinde sevgili olup dünya evine giren Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın nikah görüntüleri sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Sinan Akçıl'ın Burcu Kıratlı'yı derin dekolteli ve mini gelinliğiyle gördüğü anda verdiği "Giyinmemiş" tepkisi hem destek buldu hem de tepki çekti.
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