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  • 01.01.2019 11:36
  • Son Güncelleme: 01.01.2019 11:52

ile evlendi! Sinan Akçıl'dan şok eden gelinlik tepkisi!

ile , dün akşam Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Türk Konsolosluğu'nda evlendi. Akçıl'ın Burcu Kıratlı'yı gelinlikle ilk kez gördüğünde verdiği tepki sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı takipçiler Sinan Akçıl'a hak verirken bazı takipçiler ise eleştiride bulundu. İşte Sinan Akçıl'ın Burcu Kıratlı'yı gördüğünde verdiği tepki...

SİNAN AKÇIL'DAN ŞAŞIRTAN TEPKİ: GİYİNMEMİŞ

Kısa süre içinde sevgili olup dünya evine giren Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın nikah görüntüleri sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Sinan Akçıl'ın Burcu Kıratlı'yı derin dekolteli ve mini gelinliğiyle gördüğü anda verdiği "Giyinmemiş" tepkisi hem destek buldu hem de tepki çekti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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