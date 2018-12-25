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  • 25.12.2018 10:42
  • Son Güncelleme: 25.12.2018 10:59

Ünlü model 16 yaş küçük sevgilisi ile evleniyor

45 yaşındaki dünyaca ünlü Alman model bir süredir, kendinden 16 yaş küçük müzisyen ile aşk yaşıyordu. Magazin dünyasının gözde çiftlerinden biri olan Heidi Klum ile Tom Kaulitz'den sürpriz bir haber geldi. Heidi Klum ile Tom Kaulitz evleniyor.

O da evleniyor 'Evet dedim!'

Eski model , 16 yaş küçük sevgilisi ile evleniyor. Evlilik haberini Instagram hesabından duyuran Heidi Klum 'Evet dedim!' notuyla bu fotoğrafı paylaştı.

DÜĞÜN GELECEK YIL

Mart ayından beri Kaulitz ile birlite olan 4 çocuk annesi Heidi Klum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla evlilik teklifi aldığını ve bunu kabul ettiğini gösterdi. Çiftin önümüzdeki sene içerisinde evlenmesi bekleniyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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