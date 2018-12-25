Eski model Heidi Klum, 16 yaş küçük sevgilisi tom Kaulitz ile evleniyor. Evlilik haberini Instagram hesabından duyuran Heidi Klum 'Evet dedim!' notuyla bu fotoğrafı paylaştı.

DÜĞÜN GELECEK YIL

Mart ayından beri Kaulitz ile birlite olan 4 çocuk annesi Heidi Klum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla evlilik teklifi aldığını ve bunu kabul ettiğini gösterdi. Çiftin önümüzdeki sene içerisinde evlenmesi bekleniyor.