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  • 22.12.2018 12:17
  • Son Güncelleme: 22.12.2018 12:18

o şarkısını Kabe'ye yazmış

MFÖ grubunun solisti ’nin ev sahipliğinde Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde önemli açıklamalarda bulundu. Alanson, yarışmacısı 'in papağana yaptığı işkencenin şehit inden daha çok gündeme gelmesini eleştirirken 'Yandım' şarkısının da çıkış hikayesini anlattı.



Şarkıcı Mazhar Alanson, Master Chef yarışmacısı Murat Özdemir'in işkence yaptığı papağan Bahattin'in ölümüne ilişkin olarak çıkan haberlerin sıklığına tepki gösterdi. "Adam papağanı ezmiş, öldürmüş. Kaç gündür bu mesele" diyerek tepki gösteren Alanson, "Neler oluyor orada. Genç, babayiğit çocuk şehit olmuş, 6 aylık hamile karısı. Hayır, o öyle sayfada geçiyor. Papağan öldü, 1 haftadır Türkiye konuşuyor. konuşuluyor" diye konuştu.

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