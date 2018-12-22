



Şarkıcı Mazhar Alanson, Master Chef yarışmacısı Murat Özdemir'in işkence yaptığı papağan Bahattin'in ölümüne ilişkin olarak çıkan haberlerin sıklığına tepki gösterdi. "Adam papağanı ezmiş, öldürmüş. Kaç gündür bu mesele" diyerek tepki gösteren Alanson, "Neler oluyor orada. Genç, babayiğit çocuk şehit olmuş, 6 aylık hamile karısı. Hayır, o öyle sayfada geçiyor. Papağan öldü, 1 haftadır Türkiye konuşuyor. konuşuluyor" diye konuştu.