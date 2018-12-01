Demet Akalın Okan Kurt ile görüntülenmesinin ardından çıkan haberlere isyan etti 6,5 yıllık evliliklerini geçtiğimiz eylül ayında bitiren Demet Akalın ve Okan Kurt çifti ayrılağa daha fazla dayanamadı. Birlikte Paris'e giden Demet Akalın ve Okan Kurt, barışmaya karar verdi. Mutlu haberi ikilinin kızları Hira, Instagram'da paylaştığı video ile duyurdu. Barış haberlerinin ardından Okan Kurt, "10 gündür her şey güzel gidiyor inşallah. Onu çok seviyorum, onun da beni sevdiğini biliyorum. Barışmak için gittik, barışarak döndük" açıklamasını yaptı. Açıklamanın ardından çiftin romantik tatil fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğrafların ardından hakkında "Mal kaçırmak için eşinden ayrıldı" haberleri çıkan Demet Akalın, "Okan Bey neyi geçirmiş üstüme ki mal kaçırmak için boşanayım!" diyerek isyan etti.

Okan Kurt'un aile şirketinin borçları nedeniyle evine haciz gelmesinden bir hafta sonra 6 yıllık evliliğini noktalayan Demet Akalın, ortaya atılan yeni iddialar yüzünden çılgına döndü. HABERİN DEVAMI

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