Demet Akalın Okan Kurt ile görüntülenmesinin ardından çıkan haberlere isyan etti

Okan Kurt'un aile şirketinin borçları nedeniyle evine haciz gelmesinden bir hafta sonra 6 yıllık evliliğini noktalayan Demet Akalın, ortaya atılan yeni iddialar yüzünden çılgına döndü.
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Okan Kurt'un aile şirketinin borçları nedeniyle evine haciz gelmesinden bir hafta sonra 6 yıllık evliliğini noktalayan Demet Akalın, ortaya atılan yeni iddialar yüzünden çılgına döndü.
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