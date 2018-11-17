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  • 17.11.2018 15:05
  • Son Güncelleme: 17.11.2018 15:05

ile evlendi mi? Baldwin'den soyadı hamlesi

Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı ve model 'in evlendikleri iddia edilmiş ancak resmi bir açıklama gelmemişti. Genç model Baldwin'in da sosyadını 'Bieber' olarak değiştirmesi tartışmaları bitirdi.

Uzun süredir birlikte olan pop yıldızı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin'in evlendikleri iddiaları geçtiğimiz günlerde Bieber tarafından doğrulanmıştı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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