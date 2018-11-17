Uzun süredir birlikte olan pop yıldızı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin'in evlendikleri iddiaları geçtiğimiz günlerde Bieber tarafından doğrulanmıştı.
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Uzun süredir birlikte olan pop yıldızı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin'in evlendikleri iddiaları geçtiğimiz günlerde Bieber tarafından doğrulanmıştı.
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