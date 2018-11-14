Kemal Sunal ile başrolü paylaştığı 'Salako' filmindeki 'Ağanın kızı Emine' rolüyle akıllara kazınan Meral Zeren, birçok filmde daha rol almıştır. Bir zamanların usta oyuncusu uzun süredir ortalıkta gözükmüyordu...
Türk sinemasında fırtılar estiren Kemal Sunal'ın filmlerinde aranılan isim Meral Zeren'in yıllar içerisindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi. Şu sıralar ismi sıkça anılan Meral Zeren kimdir, nereli ve kaç yaşında?
MERAL ZEREN KİMDİR
Meral Zeren, 6 Haziran 1956 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Ortaokulda bir süre okuduktan sonra tahsilini yarım bırakıp 13 yaşındayken sahneye çıktı. Ardından şarkıcılığa başladı. Sahnede filmcilerin dikkatini çeken Zeren 1971'de Kadri Yurdatap'ın, "Kadri Film" adına yapımcısı olduğu, Natuk Baytan'ın yönetip Yılmaz Köksal'ın baş rolünü oynadığı "Önce Sev Sonra Vur" filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. Filmde rol alabilmek için yaşını 4 yıl büyüttü. Çok sayıda filmde başrol oynadı. Seks filmleri furyası başladığı sırada Selami Şahin'den Türk Sanat Müziği dersi almaya başladı ve solist olarak tekrar sahnelere döndü.
Zeki Müren ve Ajda Pekkan'la Çakıl Gazinosu'nda sahne aldı. 1979 yılında Kalbinden Atma Beni / Hercai 45'liğini çıkardı. 1980'de son büyük sinema filmi Banker Bilo'da rol aldı. 80'li yıllarda "Kanlı Nigar" ve "Evet mi Hayır mı" müzikallerinde rol aldı. Tiyatrolarda çalışmasının ardından 1985 yılında Duvardaki Kan dizisiyle yeniden çıkış yaptı. Gelen teklifler üzerine 1986 yılında başladığı assolistliği 90'lı yıllarda gazinoların kapanmasına dek sürdürdü. Daha sonra TV filmi ve dizilerinde oynadı.
FİLMOGRAFİ
Eden Bulur, Yönetmen: Nazif Tunç 2006
Adressiz Sorgular, Yönetmen: Mustafa Diyar Demirsoy, 2005
Sen Hiç Güneşte Üşüdün mü?, Yönetmen: Mehmet Ali Gündoğdu, 2003
Kenar Mahalle, Yönetmen: Uğur Duru, 2002
Sırlar Dünyası / Sır Kapısı, Taner Tunç, 2002
Kardakiler, Yönetmen: Müjdat Saylav, 2001
Fakiro, Yönetmen: Murat Uygur 2001
Yalnız Ölüm, Yönetmen: Yavuz Işıklar, 2000
Karlar Eriyince, Yönetmen: Müjdat Saylav 2000
Zehirli Çiçek, Yönetmen: Tevfik Polam,1996
155 Alo Polis, Yönetmen: Tevfik Polam 1995
İçerdekiler mi? Dışardakiler mi?, Yönetmen: Nejat Gürsoy 1995
Polis Dosyası, Yönetmen: Tevfik Polam 1995
Mutlugiller, Yönetmen: Demirhan Ersunar 1994
İnsanlar Yaşadıkça, Yönetmen: Tevfik Polam 1994
Beklenmeyen Misafir, Yönetmen: Oğuz Gözen 1994
Tehlikeli Kadın, Yönetmen: Tevfik Polam 1994
Sevmek Seninle Güzel, Yönetmen: Tevfik Polam 1994
Oyun İçinde Oyun, Yönetmen: Sırrı Gültekin, 1993
Meral rolünde Aile Bağları, Yönetmen: Adil Daldal, 1991
Bir Eski Yangın, Yönetmen: Ömer Uğur, 1988
Duvardaki Kan, Yönetmen: Natuk Baytan, 1986
Hayriye hanım rolünde Şaşkın Gelin, Yönetmen: Sırrı Gültekin, 1984
Mağrur Kadın, Yönetmen: Yavuz Işıklar, 1984
Hercai, Yönetmen: Cevat Okçugil, 1984
Beni Kalbinden Atma, Yönetmen: Recep Filiz, 1984
Çiçek, Yönetmen: Yavuz Işıklar, 1983
Banker Bilo, Yönetmen: Ertem Eğilmez, 1980
Zeyno rolünde İbiş'in Rüyası, Yönetmen: Sırrı Gültekin, 1979
Hatice rolünde Aşk ve Adalet, Yönetmen: Mehmet Aslan, 1978
Seni Sevmekle Suçluyum, Yönetmen: Sırrı Gültekin, 1976
Alev rolünde Nereye Bakıyor Bu Adamlar, Yönetmen: Osman F. Seden , 1976
Ayşe rolünde Bizim Düğün Ne Zaman?, Yönetmen: Yunus Yılmaz, 1976
Salak Bacılar, Yönetmen: Aram Gülyüz, 1975
Sevgili Halam, Yönetmen: Nuri O. Ergün, 1975
Baba Bizi Eversene, Yönetmen: Oksal Pekmezoğlu, 1975, Sevim rolünde
MERAL ZEREN GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI
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