Kemal Sunal ile başrolü paylaştığı 'Salako' filmindeki 'Ağanın kızı Emine' rolüyle akıllara kazınan Meral Zeren, birçok filmde daha rol almıştır. Bir zamanların usta oyuncusu uzun süredir ortalıkta gözükmüyordu...

Türk sinemasında fırtılar estiren Kemal Sunal'ın filmlerinde aranılan isim Meral Zeren'in yıllar içerisindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi. Şu sıralar ismi sıkça anılan Meral Zeren kimdir, nereli ve kaç yaşında?

MERAL ZEREN KİMDİR

Meral Zeren, 6 Haziran 1956 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Ortaokulda bir süre okuduktan sonra tahsilini yarım bırakıp 13 yaşındayken sahneye çıktı. Ardından şarkıcılığa başladı. Sahnede filmcilerin dikkatini çeken Zeren 1971'de Kadri Yurdatap'ın, "Kadri Film" adına yapımcısı olduğu, Natuk Baytan'ın yönetip Yılmaz Köksal'ın baş rolünü oynadığı "Önce Sev Sonra Vur" filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. Filmde rol alabilmek için yaşını 4 yıl büyüttü. Çok sayıda filmde başrol oynadı. Seks filmleri furyası başladığı sırada Selami Şahin'den Türk Sanat Müziği dersi almaya başladı ve solist olarak tekrar sahnelere döndü.

Zeki Müren ve Ajda Pekkan'la Çakıl Gazinosu'nda sahne aldı. 1979 yılında Kalbinden Atma Beni / Hercai 45'liğini çıkardı. 1980'de son büyük sinema filmi Banker Bilo'da rol aldı. 80'li yıllarda "Kanlı Nigar" ve "Evet mi Hayır mı" müzikallerinde rol aldı. Tiyatrolarda çalışmasının ardından 1985 yılında Duvardaki Kan dizisiyle yeniden çıkış yaptı. Gelen teklifler üzerine 1986 yılında başladığı assolistliği 90'lı yıllarda gazinoların kapanmasına dek sürdürdü. Daha sonra TV filmi ve dizilerinde oynadı.

FİLMOGRAFİ

Eden Bulur, Yönetmen: Nazif Tunç 2006

Adressiz Sorgular, Yönetmen: Mustafa Diyar Demirsoy, 2005

Sen Hiç Güneşte Üşüdün mü?, Yönetmen: Mehmet Ali Gündoğdu, 2003

Kenar Mahalle, Yönetmen: Uğur Duru, 2002

Sırlar Dünyası / Sır Kapısı, Taner Tunç, 2002

Kardakiler, Yönetmen: Müjdat Saylav, 2001

Fakiro, Yönetmen: Murat Uygur 2001

Yalnız Ölüm, Yönetmen: Yavuz Işıklar, 2000

Karlar Eriyince, Yönetmen: Müjdat Saylav 2000

Zehirli Çiçek, Yönetmen: Tevfik Polam,1996

155 Alo Polis, Yönetmen: Tevfik Polam 1995

İçerdekiler mi? Dışardakiler mi?, Yönetmen: Nejat Gürsoy 1995

Polis Dosyası, Yönetmen: Tevfik Polam 1995

Mutlugiller, Yönetmen: Demirhan Ersunar 1994

İnsanlar Yaşadıkça, Yönetmen: Tevfik Polam 1994

Beklenmeyen Misafir, Yönetmen: Oğuz Gözen 1994

Tehlikeli Kadın, Yönetmen: Tevfik Polam 1994

Sevmek Seninle Güzel, Yönetmen: Tevfik Polam 1994

Oyun İçinde Oyun, Yönetmen: Sırrı Gültekin, 1993

Meral rolünde Aile Bağları, Yönetmen: Adil Daldal, 1991

Bir Eski Yangın, Yönetmen: Ömer Uğur, 1988

Duvardaki Kan, Yönetmen: Natuk Baytan, 1986

Hayriye hanım rolünde Şaşkın Gelin, Yönetmen: Sırrı Gültekin, 1984

Mağrur Kadın, Yönetmen: Yavuz Işıklar, 1984

Hercai, Yönetmen: Cevat Okçugil, 1984

Beni Kalbinden Atma, Yönetmen: Recep Filiz, 1984

Çiçek, Yönetmen: Yavuz Işıklar, 1983

Banker Bilo, Yönetmen: Ertem Eğilmez, 1980

Zeyno rolünde İbiş'in Rüyası, Yönetmen: Sırrı Gültekin, 1979

Hatice rolünde Aşk ve Adalet, Yönetmen: Mehmet Aslan, 1978

Seni Sevmekle Suçluyum, Yönetmen: Sırrı Gültekin, 1976

Alev rolünde Nereye Bakıyor Bu Adamlar, Yönetmen: Osman F. Seden , 1976

Ayşe rolünde Bizim Düğün Ne Zaman?, Yönetmen: Yunus Yılmaz, 1976

Salak Bacılar, Yönetmen: Aram Gülyüz, 1975

Sevgili Halam, Yönetmen: Nuri O. Ergün, 1975

Baba Bizi Eversene, Yönetmen: Oksal Pekmezoğlu, 1975, Sevim rolünde

MERAL ZEREN GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI