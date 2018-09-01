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Sefa Zengin ve ailesi ölümden döndü

Muğla Datça'da ailesi ile birlikte tatil yapan ünlü oyuncu Sefa Zengin, İstanbul dönüşünde yolda trafik kazası geçirerek ölümden döndü.

Ünlü oyuncu ve ailesi ölümden döndü

Kaza, bugün saat 00.30 sıralarında İstanbul Caddesi Osman Kibar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinde ailesi ile birlikte tatil yapan ünlü oyuncu Sefa Zengin, akşam saatlerinde İstanbul'a dönüş yapmak için ticari bir taksi kiraladı. Zengin ailesi, Namık M.'nin kullandığı 48 T 5046 plakalı ticari taksi ile İzmir'den geçtikleri sırada, İstanbul Caddesi'nde seyir halindeyken Cengizhan Caddesi'nden gelen E.A.'nın yönetimindeki 64 AY 360 plakalı otomobil ile çarpıştı.

  • 01 Eylül 2018, Cumartesi 11:02
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