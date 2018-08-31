2014 yılında 200 kadar Hollywood yıldızının iCloud hesaplarını hack'leyerek internete sızdıran George Garofano adlı hacker, hapis cezası aldı. 8 ay hapis cezası alan 26 yaşındaki Connecticut'lı adam aralarında Jennifer Lawrence, Kirsten Dunst ve Kate Upton da olan pek çok ünlü ismin özel fotoğraflarını sızdırmıştı.
Jennifer Lawrence'in sızdırılan çıplak fotoğraflarının akıbeti belli oldu!
George Garofano adlı hacker hapis cezası aldı. 2014 yılında 200 kadar Hollywood yıldızının ICloud hesaplarını hack'leyerek internete sızdırmıştı. Bu yıldızlar arasında Jennifer Lawrence de vardı.
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