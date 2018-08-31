2014 yılında 200 kadar Hollywood yıldızının iCloud hesaplarını hack'leyerek internete sızdıran George Garofano adlı hacker, hapis cezası aldı. 8 ay hapis cezası alan 26 yaşındaki Connecticut'lı adam aralarında Jennifer Lawrence, Kirsten Dunst ve Kate Upton da olan pek çok ünlü ismin özel fotoğraflarını sızdırmıştı.