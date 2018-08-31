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'in sızdırılan çıplak fotoğraflarının akıbeti belli oldu!

adlı hapis cezası aldı. 2014 yılında 200 kadar Hollywood yıldızının ICloud hesaplarını hack'leyerek e sızdırmıştı. Bu yıldızlar arasında de vardı.

Jenniferın sızdırılan çıplak fotoğraflarını sızdırmıştı...

2014 yılında 200 kadar Hollywood yıldızının iCloud hesaplarını hack'leyerek internete sızdıran George Garofano adlı hacker, hapis cezası aldı. 8 ay hapis cezası alan 26 yaşındaki Connecticut'lı adam aralarında Jennifer Lawrence, Kirsten Dunst ve Kate Upton da olan pek çok ünlü ismin özel fotoğraflarını sızdırmıştı.

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  • 31 Ağustos 2018, Cuma 11:57
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