Yol Durumu
  1. Nur Yerlitaş ameliyattan çıktı

6 ay sonra ortaya çıktı!

arkadaşlarının daveti üzerine tekneyle ’ne geldi.


Mina Başaran 11 Şubat'ta, Dubai'den İstanbul'a dönerken içinde bulunduğu jetin İran'da düşmesi sonucu 11 kişi ile birlikte hayatını kaybetmişti. Ailesi, dostları ve 14 Nisan'da evleneceği Murat Gezer yaşadıkları büyük acıyla kahrolmuştu. Gezer önceki gün Türkbükü'nde görüntülendi.

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  • 07 Ağustos 2018, Salı 12:14
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