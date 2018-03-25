Burak Özçivit 6 yıldır reklam yüzü olduğu şampuan markası için bu kez 'Gimme Gimme' ve 'Sun is Up' adlı şarkılarıyla şöhrete kavuşan Romen şarkıcı İnna ile kamera karşısına geçti.
Kıskançlık krizine giren Fahriye, Burak Özçivit'e dünya yıldızını takip etmeyi yasakladı
Etiketler: Burak Özçivit , Fahriye Evcen
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