;
Yol Durumu
  1. Alişan ve Buse varol çiftinin nişanından ilk görüntüler!

Kıskançlık krizine giren Fahriye, 'e dünya yıldızını takip etmeyi yasakladı

6 yıldır reklam yüzü olduğu şampuan markası için bu kez 'Gimme Gimme' ve 'Sun is Up' adlı şarkılarıyla şöhrete kavuşan Romen şarkıcı İnna ile kamera karşısına geçti.

Etiketler: ,
  • 25 Mart 2018, Pazar 23:17
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
Tüm Magazin Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar