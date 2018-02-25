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'ın düğün adresi belli oldu

Arkadaşı Saffet Ulusoy’un doğum günü partisinde ’a evlenme teklif eden ’ın düğünü nerede yapacağı merak konusu oldu.


Yakın çevresi ünlü futbolcu ile sevgilisinin 'nda karar kıldığını, şimdilerde çeşitli organizasyon firmalarıyla görüşme halinde olduklarını söylüyor.

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  • 25 Şubat 2018, Pazar 04:20
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