Yakın çevresi ünlü futbolcu ile sevgilisinin Çırağan Sarayı'nda karar kıldığını, şimdilerde çeşitli organizasyon firmalarıyla görüşme halinde olduklarını söylüyor.
Arda Turan'ın düğün adresi belli oldu
Arkadaşı Saffet Ulusoy’un doğum günü partisinde Aslıhan Doğan’a evlenme teklif eden Arda Turan’ın düğünü nerede yapacağı merak konusu oldu.
Etiketler: Arda Turan , aslıhan doğan , Çırağan Sarayı
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