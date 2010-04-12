Ortada birçok gay var

Podyumların ünlü mankenlerinden, Nükhet Duru'nun sözlerine hak verdi. "Gece kulüplerinde birçok eşcinsel erkek var" diyen manken, ekledi: "Gecelerde gördüğüm erkeklerin yüzde 60'ı olmasa bile yüzde 40'ının gay olduğunu düşünüyorum."MankenEce Gürsel, Nükhet Duru'nun verdiği rakama katılmadı ve ekledi: "Piyasada gezen eşcinselleri görüyorum ama sayıları fazla değil."Geceyaşantısına olan düşkünlüğüyle tanınan sosyetik playboy Nurettin Hasman, konuyla ilgili şunları söyledi: "Nükhet Duru'nun açıklamalarına katılıyorum. Gece kulüplerinde boy gösteren genç erkeklerin yüzde 90'ının her tarafı oynuyor. Kesinlikle erkek gibi durmuyorlar."Eşcinsel erkek sayısının çok olduğunu savunan Tuğba Ekinci, "Birçok gay, sevdiklerine ihanet eden erkeklerden daha delikanlı" dedi.Sosyetik antikacı Uğur Batur, "Nükhet Duru yanlış bir rakam vermiş" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Gece gezen erkeklerin yüzde 60'ı değil, yüzde 90'ı eşcinsel. Bu yüzden son dönemde birçok gay kulübü açıldı."Alpay Başaran, "Ben her gece gezen biri olarak, kulüplerde bahsedilen sayıda eşcinsel erkek görmüyorum" dedi.