3 yeni aşk bombası daha!

YARAMAZ ÇOCUK: SERGEN YALÇIN'IN HAYAT HİKAYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Ünlü modacı Tuvana Büyükçınar' ın geçen cuma gecesi Ortaköy Esma Sultan Yalısı'n da düzenlediği partiye eski milli futbolcu Sergen Yalçın' la manken birlikte katıldı. Partide ikilinin samimiyeti dikkat çekti. Yalçın, çıkışta mankenle fotoğrafını çeken gazetecilere, "Çok ayıp! Gazeteci gazeteciyi çeker mi? Sizi şikâyet edeceğim" diye espri yaptı.Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcısı ve senaristi Raci Şaşmaz uzun süredir birlikte olduğu sosyetik güzel Elif Dürüst' le ilişkisini geçtiğimiz haftalarda bitirdi. Şaşmaz, bu ayrılığın ardından halen Fransa 'da kaçak olarak yaşayan Cem Uzan'ın eşi Alara Koçibey' in kardeşi Seben Koçibey' le aşk yaşamaya başladı. Çiçeği burnunda sevgililerin geçtiğimiz günlerde birlikte yurtdışında tatil yaptığı öğrenildi.Meltem Cumbul'un gönlünde yeni bir aşk var. Kendisinden 15 yaş küçük Kıvanç Tatlıtuğ' la ilişkisini geçen ay bitiren Cumbul, 9 yıllık eşi Zeynep Garan' la geçen hafta boşanan işadamı Mehmet Garan' la aşk yaşıyor. En son İstinye Park' ta baş başa yemek yiyen ikili, ilişkilerini gözlerden uzak yaşıyor. (Habertürk)