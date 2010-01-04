Bir taş daha!

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    Manken eski sevgilisi Önder Bekensir'le ilgili sert sözlerini bu kez sanal aleme taşıdı

    Manken , geçtiğimiz günlerde eski nişanlısı Önder Bekensir'i yerden yere vurmuştu. Manken, "Önder, beni kandırdı. Allah Demet Akalın'a kolaylık versin" dedi. Yakın çevresine de Önder Bekensir için sert sözler sarf eden manken, facebook'tan yazdığı şu sözlerle de yine Önder'i hedef aldı: "2009'da hayatın öğrencisiydik, oynadık öğrendik. 2010'da hayatın yönetmeniyiz....

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