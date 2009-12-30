Manken, Orada Neler Oluyor'da, Demet Akalın ile evlenmeye hazırlanan eski sevgilisi Önder Bekensir ile ilgili sert konuştu: "Süreyya Yalçın'dan yeni boşanmıştı ama bana da hemen evlilik teklif etti.
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Anlattıklarına safça inandım. Kimsenin uyarısını dinlemedim. Gerçeği gördükten sonra bitirmek kolay oldu. Aşk acısı çekmedim, ağlamadım bile. Demet'e kolaylıklar dilerim."
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2009'DA NELER KONUŞTUK
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DEMET AKALIN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Anlattıklarına safça inandım. Kimsenin uyarısını dinlemedim. Gerçeği gördükten sonra bitirmek kolay oldu. Aşk acısı çekmedim, ağlamadım bile. Demet'e kolaylıklar dilerim."
MAGAZİN TURU İÇİN TIKLAYINIZ
ÜNLÜLERİN ESKİ MESLEKLERİ
2009'DA NELER KONUŞTUK
ERKEKLER İÇİN MODA
EN ÇİRKİN 20 ÜNLÜ