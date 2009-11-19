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    Aşk partisi

    Nişantaşı'ndaki 2 ayrı partiye Demet Akalın ile Önder Bekensir, Süreyya Yalçın'la yeni aşkı da sevgilisi el ele katıldı

    Medyatik pancar
    Longtable'daki partiye manken ile yeni sevgilisi Yakup Pancar da katıldı. Pancar, bu kez objektiflere gülümsedi.

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    İlk kez kaçmadı
    Süreyya Yalçın ile Selim Selimoğlu da ilk kez önceki gece Nişantaşı'nda boy gösteren isimler arasındaydı.

    Nişantaşı'nın yeni mekanı Long Weekend'in açılışında Özge Ulusoy ile sevgilisi İlker İnanoğlu da vardı.

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