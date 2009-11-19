Aşk partisi

Medyatik pancar
Longtable'daki partiye manken ile yeni sevgilisi Yakup Pancar da katıldı. Pancar, bu kez objektiflere gülümsedi.
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İlk kez kaçmadı
Süreyya Yalçın ile Selim Selimoğlu da ilk kez önceki gece Nişantaşı'nda boy gösteren isimler arasındaydı.
Nişantaşı'nın yeni mekanı Long Weekend'in açılışında Özge Ulusoy ile sevgilisi İlker İnanoğlu da vardı.
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Longtable'daki partiye manken ile yeni sevgilisi Yakup Pancar da katıldı. Pancar, bu kez objektiflere gülümsedi.
DEMET AKALIN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYINIZ
MAGAZİN TURU İÇİN TIKLAYINIZ
ÜNLÜLERİN AYAKKABI NUMARALARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
HANGİ ÜNLÜNÜN HANGİ TAKINTISI VAR? TIKLA VE ÖĞREN!
İlk kez kaçmadı
Süreyya Yalçın ile Selim Selimoğlu da ilk kez önceki gece Nişantaşı'nda boy gösteren isimler arasındaydı.
Nişantaşı'nın yeni mekanı Long Weekend'in açılışında Özge Ulusoy ile sevgilisi İlker İnanoğlu da vardı.
ÜNLÜ MANKENLERDEN CESUR POZLAR İÇİN TIKLAYIN
ÜNLÜLERİN FRİKİKLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN GÖZDE BEKARLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN