Aşk partisi

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Longtable'daki partiye manken ile yeni sevgilisi Yakup Pancar da katıldı. Pancar, bu kez objektiflere gülümsedi.Süreyya Yalçın ile Selim Selimoğlu da ilk kez önceki gece Nişantaşı'nda boy gösteren isimler arasındaydı.Nişantaşı'nın yeni mekanı Long Weekend'in açılışında Özge Ulusoy ile sevgilisi İlker İnanoğlu da vardı.