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    Üşüdüm üstümü örtsene Önder

    Bir partide Önder Bekensir'le samimi olan Demet Akalın, mekandan Bekensir'in ceketiyle ayrıldı!..

    Her salı Longtable'daki partilerin müdavimi olan Demet Akalın, mekanda geçtiğimiz ay mankenden ayrılan Önder Bekensir'le eğlendi. Kız arkadaşlarıyla mekandan ayrılan Demet'in üzerindeki erkek ceketi gözlerden kaçmadı. Ceketin Demet Akalın'ın samimiyeti ilerlettiği Önder Bekensir'e ait olduğu ortaya çıktı.

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    Borç aldı bahşiş verdi
    Geçtiğimiz günlerde valelere verdiği 100 liralık bahşişle gündeme gelen Demet Akalın, bu kez yeni kankisi Tuğba Özerk'ten 50 lira borç alıp otopark ücretini ödeyerek şaşırttı.
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    Haberler Magazin Üşüdüm üstümü örtsene Önder
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