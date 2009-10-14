Önder'in yolu açık olsun

Manken ve Önder Bekensir'in aşkı sürpriz bir şekilde sona erdi. Haklarında evlilik dedikoduları çıkan çift, geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız beraberliklerine nokta koydu. Ayrılığın kesinlikle ihanet yüzünden kaynaklanmadığını söyleyen manken, "Birbirimizi tanıma dönemindeydik ve anlaşamayınca ayrıldık" dedi.Güzel manken, Bekensir'le evlilik gibi bir düşüncesinin asla olmadığını söyledi. Geçen cumartesi gecesi Önder Bekensir'in Şamdan'da bir kızla samimi bir şekilde görüldüğünü hatırlattığımız mankenin bu konu hakkındaki yanıtı ise "Allah onun yolunu açık etsin" oldu.