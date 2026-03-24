Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünyaca ünlü mimar, eleştirmen ve küratör Luca Molinari ile Bakanlıkta görüştü. Haydarpaşa ve Sirkeci'de müze, sergi ve tasarım projeleri kapsamında yürütülen çalışmaların konuşulduğu görüşmede mimarlık, müzecilik ve kültürel projeler alanındaki uluslararası deneyimler ele alındı.
Bakan Ersoy, sosyal medya hesaplarından"Venedik Bienali'nde ödüle layık görülen ve 30 yılı aşkın deneyimiyle mimarlık, tasarım ve müzecilik alanlarında uluslararası ölçekte küratöryel çalışmalar yürüten Molinari; sergiler, yayın projeleri, müze çalışmaları ve kültürel projeler aracılığıyla tasarım kültürünü geniş kitlelerle buluşturuyor"paylaşımı yaptı.
PROF. Luca Molinari, uluslararası küratörlük tecrübesini İstanbul'un simge yapılarından Haydarpaşa ve Sirkeci Garları'nın dönüşümüne taşıyor.