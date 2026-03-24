CANLI YAYIN
Geri

Haydarpaşa ve Sirkeci'ye uluslararası dokunuş

Haydarpaşa ve Sirkeci garlarında yürütülen müze, sergi ve tasarım projeleri, ünlü küratör Luca Molinari’nin katkılarıyla şekilleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Molinari ile bir araya geldi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Haydarpaşa ve Sirkeci'ye uluslararası dokunuş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünyaca ünlü mimar, eleştirmen ve küratör Luca Molinari ile Bakanlıkta görüştü. Haydarpaşa ve Sirkeci'de müze, sergi ve tasarım projeleri kapsamında yürütülen çalışmaların konuşulduğu görüşmede mimarlık, müzecilik ve kültürel projeler alanındaki uluslararası deneyimler ele alındı.

İstanbul’un tarihi garlarına uluslararası imza (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

Bakan Ersoy, sosyal medya hesaplarından"Venedik Bienali'nde ödüle layık görülen ve 30 yılı aşkın deneyimiyle mimarlık, tasarım ve müzecilik alanlarında uluslararası ölçekte küratöryel çalışmalar yürüten Molinari; sergiler, yayın projeleri, müze çalışmaları ve kültürel projeler aracılığıyla tasarım kültürünü geniş kitlelerle buluşturuyor"paylaşımı yaptı.

Haydarpaşa ve Sirkeci'ye uluslararası dokunuş-3

PROF. Luca Molinari, uluslararası küratörlük tecrübesini İstanbul'un simge yapılarından Haydarpaşa ve Sirkeci Garları'nın dönüşümüne taşıyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler