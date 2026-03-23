TÜRKSOY Daimi Konseyi, Ziya Gökalp'ın doğumunun 150. yıldönümü olan 2026 yılını "Ziya Gökalp Anma Yılı" olarak ilan etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararın Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın teklifi ve TÜRKSOY Daimi Konseyi'nin oy birliğiyle alındığını belirtti.

KÜLTÜREL MİRAS VURGUSU

Zorlu, Ziya Gökalp'ın eserleriyle Türk milletinin kolektif bilincinin güçlenmesine, milli kimliğin yeniden şekillenmesine ve gönül coğrafyasının bütünleşmesine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Gökalp'ın düşünce dünyasının gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Zorlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın teklifi ve TÜRKSOY Daimi Konseyi'nin oy birliğiyle, Ziya Gökalp'ın doğumunun 150. yıldönümü olan 2026 yılı "Ziya Gökalp Anma Yılı" olarak ilan edilmiştir. Eserleriyle Türk milletinin kolektif bilincinin güçlenmesi, milli kimliğin yeniden inşası ve gönül coğrafyamızın bütünleşmesine büyük katkılar sunan Ziya Gökalp'in nesillerimize aktarılması son derece kıymetlidir. 'Vatan ne Türkiye'dir Türklere, ne Türkistan, Vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan' diyerek açtığı ufuk çizgisi, somut adımlarla ilerlemeyi sürdürmektedir."