Vision Art Platform'un Unsettled sergisi küresel gerilimleri aynı çatı altında topladı

Unsettled

Unsettled, dünya genelinde topluluklar ve bireyler tarafından deneyimlenen güncel toplumsal, kültürel ve psikolojik gerilimler üzerine düşünen, önde gelen çağdaş sanatçıların bir araya getirildiği bir sergi olarak tasarlanmıştır. Sergide ele alınan temel konular arasında iklim krizi, nükleer yayılma, post-kolonyalizm, çatışma, göç, ırkçılık, toplumsal cinsiyet ve din yer alır. Bu meseleler; fotoğraf, resim, heykel ve video gibi farklı mecralar aracılığıyla ele alınmaktadır. Avustralya, Kanada, İrlanda ve Amerika Birleşik Devletleri'nden dokuz yerleşik sanatçı, 21. yüzyıl Batı modernizminin güçlü bir kesitini temsil eder. Oldukça tartışmalı ve huzursuz bir referans alanı olan bu çerçeve, sanatı bir araştırma biçimi, bir etkileşim alanı ve hatta yaşantının yüzeyinde, altında ve üzerinde işleyen koşullara ve güçlere yönelik eleştirel bir sorgulama yöntemi olarak konumlandırır. Bu yaklaşım, gerçek dünyayla yeni bir estetik karşılaşma imkânı sunar.

Ziyaret tarihleri:17.01.2025 ile 14.03.2026 arasındadır.

Ziyaret Bilgileri:

Salı - Cuma 11.00 - 18.00

Cumartesi 12.00 - 18.00

Pazar - Pazartesi KAPALI

Sergi ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.