Kayseri Türk Dünyası kültür başkentliği yolunda sahneye çıktı

AA VALİ ÇİÇEK'TEN TAM DESTEK Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise konuşmasında Büyükşehir Belediyesi'nin başvurusunun son derece kıymetli olduğunu vurgulayarak, Kayseri'nin kültürün yanı sıra spor, sanayi, ticaret ve eğitim alanlarında da örnek bir şehir olduğunu ifade etti. Çiçek, adaylık sürecinde Büyükşehir Belediyesi'nin yanında olacaklarını belirtti.

"ANADOLU'NUN ÖNSÖZÜ KAYSERİ"

Kayseri'nin TÜRKSOY çalışmaları kapsamında Türk Cumhuriyetleri arasında kültürel bir merkez olarak öne çıkacağını belirten Büyükkılıç, bu sürecin tüm kurum ve paydaşların ortak desteğiyle yürütülmesi gerektiğini vurguladı. "Kayseri adeta Anadolu'nun önsözüdür" diyen Büyükkılıç, Kültepe Kaniş-Karum başta olmak üzere yürütülen müzecilik ve restorasyon çalışmalarının bu anlayışın somut örnekleri olduğunu dile getirdi.

KAYSERİ'NİN SPOR VİZYONU AVRUPA'DA TAÇLANDI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Avrupa spor kamuoyunun en prestijli organizasyonlarından biri olan 2025 ACES Europe Ödül Gecesinde önemli bir başarıya imza attı. Belçika'nın Brüksel kentinde, Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen törende Kayseri Büyükşehir Belediyesi, "En Aktif Belediye" ödülüne layık görüldü. Avrupa'nın dört bir yanından 700'ü aşkın belediyenin temsil edildiği organizasyonda Kayseri; spor altyapısına yaptığı yatırımlar, toplumun her kesimini kapsayan projeleri, tesisleşme çalışmaları ve uluslararası spor organizasyonlarındaki etkin rolüyle öne çıktı.

Ödül, Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ufuk Sekmen ile Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan tarafından teslim alındı.



"BU GURUR KAYSERİ'NDİR"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Brüksel'den gelen ödülün şehir adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, daha önce 2024 Avrupa Spor Şehri seçilen ve Altın Bayrak ödülüne layık görülen Kayseri'nin istikrarlı başarısını sürdürdüğünü vurguladı.

Başkan Büyükkılıç, "Avrupa Parlamentosu'nda, böylesine saygın bir platformda 'En Aktif Belediye' ödülünü almak Kayseri'mizin doğru yolda olduğunun göstergesidir. Bu ödül şehrimize yakıştı. Gençlerimiz ve geleceğimiz için aynı kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

ULAŞIMDA "KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR" FARKI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda konforu, güvenliği ve sürekliliği artırmaya yönelik yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın liderliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında, biri kısa sürede tamamlanan, diğeri yapımı devam eden katlı kavşak projeleri ile Kayseri'nin ulaşım altyapısı güçlendiriliyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda konfor, güvenlik ve hız için dev yatırımları hayata geçiriyor. Bu kapsamda, Meteoroloji bölgesinde hayata geçirilen ve 85 gün gibi kısa bir sürede tamamlanan Katlı Kavşak Projesi, Cumhuriyet'in 102. yılına atıfla "29 Ekim Katlı Kavşağı" adıyla Kayserililerin hizmetine sunuldu. Projenin tanıtım töreninde konuşan Başkan Büyükkılıç, Cumhuriyet'in kazanımlarına yakışır bir eser kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, emeği geçen tüm çalışanlara ve paydaşlara teşekkür etti.

YATIRIMDA TÜRKİYE İKİNCİSİ

Bütçesinin yarısını yatırımlara yönlendiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 30 büyükşehir arasında Türkiye ikinciliğini elde etti. Başkan Büyükkılıç, "Bu başarı, vizyoner yönetim anlayışımızın ve Kayserililere hizmet aşkımızın bir sonucudur" dedi. Bütçesinden yatırıma en çok kaynak ayıran belediyeler arasında geçtiğimiz yıl birinci sırayı göğüsleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yine bütçesini yatırımlara ayırarak, ülke genelinde büyük başarı gösterdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı Belediyeler Arası Bütçe Kullanım Performansları Değerlendirme ve Ödüllendirme Projesi sonuçlarına göre, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirleri geride bırakarak, bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran ikinci büyükşehir belediyesi oldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediye bütçesinin yüzde 50'sini yatırıma ayırarak, 30 büyükşehir arasında Türkiye ikinciliğini elde ettiklerini açıkladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Anadolu'nun parlayan yıldızı olduğunu söyleyen Büyükkılıç, belediye bütçesinin yaklaşık yüzde 50'sinin yatırımlara ayrıldığını vurgulayarak, "Türkiye ikincisi olmak bizim için büyük bir gurur ve onur. 5 yıldır 30 büyükşehir arasında hep zirvelerde yer alıyoruz. Bu başarı, Kayseri'nin vizyoner bakış açısının ve planlı yatırım politikamızın bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin her alanda gelişmesi için gece gündüz çalıştıklarını belirten Başkan Büyükkılıç, "Eğitimden sağlığa, ulaşımdan altyapıya, kültür-sanattan turizme, tarım ve hayvancılıktan spora, gastronomiden sosyal hizmetlere kadar geniş bir yelpazede yatırım yapıyoruz. Amacımız, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak ve şehrimizi geleceğe hazırlamaktır" dedi.

KAYSERİ BELEDİYECİLİĞİ İCRAAT ÜRETİR

Kayserİ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 153 bağımsız bölümün anahtarını hak sahiplerine teslim ederek, "Dirençli şehir hedefiyle söz değil, icraat üretiyoruz" mesajı verdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kent merkezinde hayata geçirdiği en kapsamlı dönüşüm projelerinden biri olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesinde yeni bir etap daha tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte, 1'inci Etap D Blok'ta yer alan 144 konut ve 9 işyeri olmak üzere toplam 153 bağımsız bölümün anahtarını hak sahiplerine teslim etti.Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin kentsel dönüşümde örnek bir şehir haline geldiğini vurgulayarak, "Kayseri belediyeciliği icraat üretir. Biz bu anlayışla, vatandaşımızın güvenli, sağlıklı ve huzurlu konutlarda yaşaması için gece gündüz çalışıyoruz" dedi. Sahabiye Projesi'nin şehrin merkezinde depreme dayanıklı, modern ve uzun ömürlü yaşam alanları oluşturduğunu belirten Büyükkılıç, proje tamamlandığında 12 blokta 1122 konut ve 95 işyeri olmak üzere toplam 1217 bağımsız bölümün teslim edileceğini ifade etti.

Proje kapsamında ayrıca 1500 araç kapasiteli otopark, yeşil alanlar ve sosyal donatılar da yer alıyor. İlk etabın toplam yatırım bedelinin yaklaşık 6 milyar TL olduğunu kaydeden Büyükkılıç, 2'nci etapta da 4 milyar 195 milyon TL'lik yatırımla çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi. Başkan Büyükkılıç, Sahabiye'nin yanı sıra Oruçreis, Sur İçi Camii Kebir ve Alsancak bölgelerinde de kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini belirterek, Kayseri'de yüksek katlı yapılaşmadan uzak, insan odaklı ve depreme dirençli bir şehir modeli benimsediklerini dile getirdi.