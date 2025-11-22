Sefa Çakır'ın yeni sergisi “Kapıyı Dışarıdan Kapattım” VISION ART PLATFORM'da

Sefa Çakır'ın sergisi

AÇIKLIK VE KESİNLİKLE SUNULUYOR

Çakır, genellikle sanatçıların gizli tuttuğu estetik pratikleri aksine açıklık ve kesinlikle sunuyor. Sergideki imgeler, dünyanın düzeninin pek yolunda olmadığını ve gençlerin sıkışmış bir durumda bulunduğunu düşündürüyor. Burada parlayan ya da göz alıcı öğeler yerine, tedirginliğin hâkim olduğu bir dünya resmediliyor.