PODCAST CANLI YAYIN

Sefa Çakır'ın yeni sergisi “Kapıyı Dışarıdan Kapattım” VISION ART PLATFORM'da

Sanatçı Sefa Çakır, yeni solo sergisinde düşündürücü ve etkileyici imgelerle gençlerin sıkışmış dünyasına ışık tutuyor. “Kapıyı Dışarıdan Kapattım” başlıklı sergi, tedirginliğin hâkim olduğu bir dünyayı uyarıcı görsellerle yansıtıyor. Sergi VISION ART PLATFORM’da sevenlerle buluşacak.

Giriş Tarihi:
Sefa Çakır'ın yeni sergisi “Kapıyı Dışarıdan Kapattım” VISION ART PLATFORM'da

Sefa Çakır'ın "Kapıyı Dışarıdan Kapattım" isimli solo sergisi, VISION ART PLATFORM'da sanatseverlerle buluşuyor. Sergide, sanatçının kendine özgü dili ve estetik yaklaşımı belirgin bir şekilde öne çıkıyor.

Sefa Çakır'ın sergisiSefa Çakır'ın sergisi

AÇIKLIK VE KESİNLİKLE SUNULUYOR

Çakır, genellikle sanatçıların gizli tuttuğu estetik pratikleri aksine açıklık ve kesinlikle sunuyor. Sergideki imgeler, dünyanın düzeninin pek yolunda olmadığını ve gençlerin sıkışmış bir durumda bulunduğunu düşündürüyor. Burada parlayan ya da göz alıcı öğeler yerine, tedirginliğin hâkim olduğu bir dünya resmediliyor.

Sefa Çakır'ın sergisiSefa Çakır'ın sergisi

'ORGANİK PİKSELLEŞTİRME' TEKNİĞİ

Sergide öne çıkan unsurlar arasında, kimi zaman lirik bir nitelik taşıyan çocuk imgeleri, meydan okuyan veya hüzünlü bakışlara sahip genç yüzler, bebeklerini kucaklayan genç anneler, yıkık dökük ahşap evler ve binalar, devasa arılar yer alıyor. Çakır'ın kendine özgü "organik pikselleştirme" teknikli marker çizimleri ise portrelere titreşimli, canlı bir yüzey kazandırıyor ve görüntülere hareketli bir doku ekliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni: Konu konser vurgunu!
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi'nde! Liderlerle bir araya gelecek
İDEFİX
Yine tarihin yanlış tarafı: CHP Terörsüz Türkiye sürecini zehirliyor!
Mamdani içi çocuk olmaya çalıştı! Trump ile toplantıya damga vuran an
İmamoğlu’nun villa dosyası büyüyor: Kara parayı Bodrum'da kaçak villaya yatırdılar
Af yolda... Yeni yargı paketi 50 bin mahkuma çıkış kapısı açıyor!
Emekliye tarihin en kapsamlı desteği: 3 bakanlık devrede!
Okan Buruk'tan forvet kararı! Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i netleşti
KIZILELMA F-16'yı düşürünce Atina'da sinirler koptu: "Derhal harekete geçmeliyiz"
Şemsiyeleri sımsıkı tutun! Sis, pus, fırtına modu açık! Sağanak o saatte pik yapacak
Dikkatler ilaçlama firmalarının üzerinde! Üçte biri kaçak çalışıyor
1 milyon dolarlık yüzük skandalı! Rıza Akpolat’ın özel kalemi her şeyi itiraf etti
Fenerbahçe'den transferde 3'lü taarruz!
Futbolda bahis skandalında yeni perde! Görüşme kayıtları ortaya çıktı, hakemlerin konuşmaları şoke etti
IMF'den Türkiye değerlendirmesi: Büyüme sağlam kalacak enflasyon kademeli olarak düşecek
Instagram’da zaman yolculuğu: Ünlülerin ilk paylaşımları burada!
Yasa dışı bahis operasyonu: Batuhan Karadeniz ve Fedlan Kılıçaslan hakkında kırmızı bülten
Yeni yıl zammı tazminat hesaplarını değiştirecek
Komisyondan "İmralı vizesi" çıktı! Abdullah Öcalan ile görüşme ne zaman? AK Parti'den gidecek isim belli oldu