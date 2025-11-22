Şeb-i Arus zamanı: Mevana’yı dünya yeniden tanıyacak

Hazreti Mevlânâ'nın 752'nci Vuslat Yıldönümü etkinlik takvimi İstanbul Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen tanıtım programında kamuoyuyla paylaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Konya Valisi İbrahim Akın, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Uğur Altay'ın katıldığı tanıtım toplantısında, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı sanat birimlerinin sanatkârları ile Türkiye'de tasavvuf felsefesi ve Mevlânâ üzerine çalışmalarıyla tanınan saygın akademisyenlerin katılımıyla 11 gün sürecek programın ayrıntıları anlatıldı.

AA



11 GÜN SÜRECEK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, programda yaptığı konuşmaya Hazreti Mevlana'yı rahmetle yâd ederek başladı. Bakan Ersoy, bu yıl da Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Hazret-i Mevlânâ'yı 11 gün sürecek meşkler, paneller, sergiler, söyleşiler, atölye çalışmaları, konserler, Sema Mukabelesi ve farklı etkinliklerle anmakla kalmayıp anlamaya da çalışacaklarını belirterek, "Şeb-i Arûs dünyaya tanıtılacak" dedi.