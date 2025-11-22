PODCAST CANLI YAYIN

Lara Fabian, İstanbul’da özel konseptli sahnesiyle hayranlarını büyüledi

Belçikalı dünyaca ünlü sanatçı Lara Fabian, Tersane’de düzenlenen yemekli özel konserinde müzikseverlerle buluştu. Siyah sade elbisesiyle sahneye çıkan Fabian, İstanbul’a her gelişinde farklı bir heyecan yaşadığını söyledi ve “Je t’aime”, “Adagio”, “Caruso” ile “Broken Vow” gibi klasikleşen şarkılarını benzersiz bir atmosferde seslendirdi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Lara Fabian, İstanbul’da özel konseptli sahnesiyle hayranlarını büyüledi

Dünyaca ünlü Belçikalı sanatçı Lara Fabian, önceki gece Tersane'de alkışlar eşliğinde müzikseverlerle buluştu. Bu özel gecede, Fabian ilk kez İstanbul'da yemekli bir konsept sahnesiyle sevenlerinin karşısına çıktı. Siyah şık ve sade bir elbise ile hayranlarını selamlayan sanatçı İstanbul'a her geldiğinde farklı bir heyecan yaşadığını belirtti. Lara Fabian, "Je t'aime", "Adagio", "Caruso" ve "Broken Vow" gibi klasikleşmiş şarkılarını bu kez benzersiz bir atmosferde seslendirdi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İmamoğlu’nun villa dosyası büyüyor: Kara parayı Bodrum'da kaçak villaya yatırdılar
Yeni yargı paketi 50 bin mahkuma çıkış kapısı açıyor
İDEFİX
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'da! Liderlerle bir araya gelecek
1 milyon dolarlık yüzük skandalı! Rıza Akpolat’ın özel kalemi her şeyi itiraf etti
Yasa dışı bahis operasyonu: Batuhan Karadeniz ve Fedlan Kılıçaslan hakkında kırmızı bülten
Yeni yıl zammı tazminat hesaplarını değiştirecek
Komisyondan "İmralı vizesi" çıktı! Abdullah Öcalan ile görüşme ne zaman? AK Parti'den gidecek isim belli oldu
Ekrem İmamoğlu’nun “rüşvet mühendisi” itiraf etti!
Başkan Erdoğan'dan Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung'a özel davet: Türkiye'ye geliyor
3 yaşındaki Karan ilaçlama sonrası hayatını kaybetti! Gözler o firmaya çevrildi
Böcek ailesinin ölümünde yeni gelişme: Otel sahibi ve çalışanı tutuklandı!
Son taslak 5. madde! ABD ile Rusya’nın Ukrayna planında tüm detaylar ortaya çıktı! Zelenskiy "Tarihimizin en zor anı" dedi
İkbal Uzuner'in mezarında ahlaksızca hareketler! 2 şüpheli gözaltında
Trump ile Mamdani ilk kez yüz yüze görüştü!
Epstein dosyasında yeni bomba! ABD'li eski bakan Larry Summers balayına Epstein adasına gitmiş
Okan Buruk'tan forvet kararı! Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i netleşti
Fenerbahçe'den transferde 3'lü taarruz!
Milyonların gözü asgari ücrette! Bakan Vedat Işıkhan "refah" mesajı
Yeşilçam’ın efsane güzeli Meral Zeren’in şoke eden son hali: Yılların acıması yok!