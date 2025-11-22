Lara Fabian, İstanbul’da özel konseptli sahnesiyle hayranlarını büyüledi
Dünyaca ünlü Belçikalı sanatçı Lara Fabian, önceki gece Tersane'de alkışlar eşliğinde müzikseverlerle buluştu. Bu özel gecede, Fabian ilk kez İstanbul'da yemekli bir konsept sahnesiyle sevenlerinin karşısına çıktı. Siyah şık ve sade bir elbise ile hayranlarını selamlayan sanatçı İstanbul'a her geldiğinde farklı bir heyecan yaşadığını belirtti. Lara Fabian, "Je t'aime", "Adagio", "Caruso" ve "Broken Vow" gibi klasikleşmiş şarkılarını bu kez benzersiz bir atmosferde seslendirdi.