‘Adile Naşit’ filmi 5 Aralık’ta vizyonda!

Başrolünde Meltem Kaptan'ın oynadığı 'Adile Naşit' filmi 5 Aralık'ta vizyona girmeye hazırlanıyor. Kaplan, "Bu sahneleri oynamak, onun oynadığı sahnelerin aynısını yaşamak, büyük gurur" dedi. Müjde Ar'ı canlandıran Seda Bakan ise, "Müjde Ar olmak nasıl olur acaba? Bunu ben yapabilir miyim?

Olabilir miyim? O kadar güçlü durabilir miyim? Kafamda hep deli sorular vardı ve her sahnede de bunları hissederek ve heyecanlanarak o karaktere bürünmeye çalıştım" ifadelerini kullandı.