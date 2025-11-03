Türkiye'den peş peşe "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" paylaşımı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Aralık'ın "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" olarak ilan edilmesine yönelik kararın, Türk dünyası, Türkçe konuşanlar ve Türkçe öğrenenler için kutlu olmasını diledi.
UNESCO'nun 43. Genel Konferansı'nın bugün gerçekleştirilen oturumunda çok önemli karara imza atıldığını belirten Çelik, "Bugün kabul edilen kararla 15 Aralık, Dünya Türk Dili Ailesi Günü olarak ilan edildi. Güzel Türkçemizin korunmasına ve insanlık mirası olarak gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunacak bu kararın alınmasına emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." mesajını verdi.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) 43. Genel Konferansı oturumunda alınan kararla 15 Aralık'ın Dünya Türk Dili Ailesi Günü ilan edilmesini büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Ülkemiz ve kardeş Türk devletleri tarafından hazırlanan bu anlamlı kararın Türk dilinin korunmasına, köklü geçmişinin ve kardeş ülkeler arasındaki bağın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Dil; bir milletin hafızası, kültürün taşıyıcısıdır. Türk dili ailesinin geniş coğrafyalara yayılan birleştirici gücüyle gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.