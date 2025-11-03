Türkiye'den peş peşe "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" paylaşımı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Aralık'ın "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" olarak ilan edilmesine yönelik kararın, Türk dünyası, Türkçe konuşanlar ve Türkçe öğrenenler için kutlu olmasını diledi.

Ömer çelik NSosyal paylaşımı, ekran görüntüsü

UNESCO'nun 43. Genel Konferansı'nın bugün gerçekleştirilen oturumunda çok önemli karara imza atıldığını belirten Çelik, "Bugün kabul edilen kararla 15 Aralık, Dünya Türk Dili Ailesi Günü olarak ilan edildi. Güzel Türkçemizin korunmasına ve insanlık mirası olarak gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunacak bu kararın alınmasına emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." mesajını verdi.