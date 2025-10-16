İstanbul’un kültür sanat hayatına yeni bir nefes geliyor! Palau Sanat Platformu: Genç yeteneklere hem burs hem konser imkanı

İstanbul'un kalbinde, Nişantaşı'nda kapılarını açan Palau Sanat Platformu, yalnızca bir sanat mekânı değil; genç yeteneklerin gelişimine rehberlik eden, onları destekleyen bir eğitim ve üretim alanı olarak hayata geçirildi.

Kurucusu Hacer Pala, yıllar önce Güzel Sanatlar Lisesi'nde okurken küçük bir konser salonu bulmakta yaşadığı güçlükten ilhamla bu hayali gerçeğe dönüştürdü. "Viyana'da, Prag'da sanat hayatın bir parçasıydı. İstanbul'da da bu ruhu yaşatacak bir yer olmalıydı," diyor Pala. Palau'nun temellerinde işte bu inanç yatıyor.