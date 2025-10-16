İstanbul’un kültür sanat hayatına yeni bir nefes geliyor! Palau Sanat Platformu: Genç yeteneklere hem burs hem konser imkanı

PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul’un kalbinde, Nişantaşı’nda kapılarını açan Palau Sanat Platformu, yalnızca bir sanat mekânı değil; genç yeteneklerin gelişimine rehberlik eden, onları destekleyen bir eğitim ve üretim alanı olarak hayata geçirildi.

Kurucusu Hacer Pala, yıllar önce Güzel Sanatlar Lisesi'nde okurken küçük bir konser salonu bulmakta yaşadığı güçlükten ilhamla bu hayali gerçeğe dönüştürdü. "Viyana'da, Prag'da sanat hayatın bir parçasıydı. İstanbul'da da bu ruhu yaşatacak bir yer olmalıydı," diyor Pala. Palau'nun temellerinde işte bu inanç yatıyor.

MİSYON: SANATLA HAYALLERE ALAN AÇMAK

Palau Sanat Platformu'nun en temel misyonu, maddi imkânı olmayan genç müzisyenlere burs ve sahne desteği sunarak onların sanat yolculuğuna güç katmak. Bu amaçla Toplumsal Duyarlılık Projeleri Derneği (TDP) iş birliğiyle müzik eğitimi alan gençlere hem burs hem de konser imkânı sağlanacak.

Sabah Gazetesi ve Halkbank'ın katkılarıyla, her ay düzenlenecek tematik konserler ve sanat etkinlikleri, genç yeteneklerin sesini geniş kitlelere ulaştırırken, sanatın toplumsal gücünü de görünür kılacak.

"Palau'da sanat sadece izlenmez — yaşanır. Her notada, her kelimede bir gencin umudu yankılanır."
— Hacer Pala

SANATIN KALBİ NİŞANTAŞI'NDA ATACAK

Sanat yönetmenliğini flüt sanatçısı Merve Başoğlu'nun üstlendiği konser programı; klasik müzik konserlerinden oda müziğine, resim sergilerinden sanatçı söyleşilerine kadar uzanan zengin bir içerikle hazırlandı.

Palau, geçmişin zarafetini bugünün enerjisiyle birleştirerek sanatı bir yaşam biçimine dönüştüren bir kültür köprüsü olmayı hedefliyor.

İlk Etkinlik Programı

Tarih: 18.11.2025
Yer: Palau Sanat Platformu – Nişantaşı
Konsept: "Genç Notalar – İlk Sahne"
Sanat Yönetmeni: Merve Başoğlu

