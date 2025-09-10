Yapımcı Kemalhan Balçık imzasıyla yürek burkan baba-kız öyküsü

SON DAKİKA
Yapımcılığını Kemalhan Balçık’ın üstlendiği, gerçek bir hikâyeden uyarlanan “Al Beni Baba”, sarsıcı baba-kız öyküsüyle Türk sinemasına damga vurmaya hazırlanıyor. Ayça Ayşin Turan, Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl’ün başrolde olduğu film, Çorum’da devam eden çekimleriyle 2026 başında vizyona girecek.

Gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlanan ve yapımcılığını Kemalhan Balçık'ın üstlendiği "Al Beni Baba", İstanbul'un ardından Çorum'da çekimlerine devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Ahmet Topuz'un oturduğu film, güçlü senaryosu ve duygusal hikâyesiyle Türk sinemasına damga vurmaya hazırlanıyor.

Senaryosunu Sinem Uslu ve Mustafa Uslu'nun birlikte kaleme aldığı film; genç bir kadının kandırılarak tuzağa çekilmesini ve babasına ulaştırdığı tek bir mesajla başlayan dram dolu süreci anlatıyor. İnternette tanıştığı kişi tarafından kandırılan Nazlı, kendisini karanlık bir dünyanın içinde bulur. Kaçış yolları kapalıdır, ama büyük bir cesaretle babasına gizlice bulunduğu konumu gönderip, sadece "Al beni baba" yazar.

Bu yardım çığlığıyla harekete geçen baba Savaş'ın mücadelesi, aynı zamanda gizli bir operasyonun da parçasına dönüşür. Kızını kurtarmak için verilen bu çetin mücadele, baba-kız arasındaki güçlü bağın yanı sıra, cesaret ve umudun da hikâyesi olarak öne çıkıyor.

Ayça Ayşin Turan, Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl ve Alman oyuncu Malik Blumenthal'ın başrollerini paylaştığı film, geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Türk sinema sektörüne yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen KEM Yapım'ın Sahibi Kemalhan Balçık'ın yapımcılığını yaptığı "Al Beni Baba" filmi, 2026 başında vizyona girecek.

