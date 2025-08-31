Doğanın hafızasıyla yüzleşme: Londra’da “Eğilmeyen Şey, Kırılır” sergisi sanatseverleri bekliyor

"Eğilmeyen şey, kırılır" başlıklı sergi, doğayı yalnızca estetik bir arka plan değil; hafızayı şekillendiren, dönüştüren ve insanla birlikte var olan bir özne olarak ele alıyor. Fotoğraf, resim, heykel ve mekâna özgü yerleştirmelerden oluşan seçki, doğa ile kurduğumuz ilişkiyi sorgulayan güçlü bir tartışma alanı sunuyor.

"Eğilmeyen Şey, Kırılır" doğayı sadece bir arka plan olarak değil, hafızanın aktif ve dönüşen bir öznesi olarak ele alır; tutan, yer değiştiren ve dönüşen bir varlık olarak görülür. Derinleşen ekolojik belirsizlikler ve hızlanan kentleşme bağlamında, sergi doğanın estetik veya işlevsel boyutlarının ötesinde nasıl algılandığını ve bu algıların kültürel ve kişisel hafızayı nasıl aktif biçimde şekillendirdiğini tartışmaya açar.

Doğa burada romantik bir kaçış olarak değil, zamanın anlatıcısı olarak anlaşılır. Bu bağlamda sergi, doğa ile kent yaşamı arasındaki ilişkimizi sorgulayan bir diyalog başlatır; bilimsel rasyonaliteye ve teknolojik çözümlere her sorunun cevabı olarak duyulan inancın, çevreyle olan etik bağımızı nasıl zayıflattığını ve doğanın yalnızca yönetilip optimize edilecek bir sistem olarak görmeye ittiğini irdeler.

Doğayı tabi ya da uzak bir konuma yerleştirmek yerine ekolojik varlığın hala baskın olduğu bölgelerde doğa, kültür ve sanat pratikleri arasındaki karmaşık ilişkiyi ortaya koyar. Bu bağlamlar, doğaya olan hayranlıktan öte; korku ve saygı arasında gidip gelen gerilimli bir etkileşim biçimini açığa çıkarır; bu gerilimler kolektif hafızayı ve günlük deneyimi şekillendirmeye devam eder.

"Eğilmeyen Şey, Kırılır" doğayla kurduğumuz ilişkiyi yenilenmiş ve bedenlenmiş bir yaklaşımla yeniden değerlendirmeyi amaçlar.

Katılımcı sanatçıların fotoğraf, resim, heykel ve mekâna özgü yerleştirme gibi farklı medyumlar üzerinden geliştirdikleri pratikleri aracılığıyla sergi; doğayı bizimle birlikte düşünen, hisseden ve hatırlayan bir özne olarak tanıma yollarını araştırıyor.

*Senem Çağla Bilgin-Keys, "What Will Not Bend, Will Break" Sergisi

Sergi Bilgileri:

What Will Not Bend, Will Break

29.08 - 10.09.2025

Sanatçılar:

Hannah Kline

Jacqueline Roditi

Lucy XC Liu

Payidar Savaş

Polina Piëch

Sefa Çakır,

Sophie Anne Wyth

Tanzer Arığ

