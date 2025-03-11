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Tarihi eser kaçakçılığıyla kapsamlı mücadele! Bakan Ersoy'dan net mesaj... "İzini sürmeye devam edeceğiz"

Kültür ve Turizm Bakanlığı, son 7 yılda 8.967, 2002’den bu yana toplam 13.282 eserin ait olduğu topraklara kazandırıldığını duyurdu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "2018’den bu yana yaklaşık 8.967 eseri ait olduğu topraklara geri getirdik. Kültürel mirasımıza sahip çıkma sorumluluğuyla, kaçırılan her eserimizin izini sürmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 13:17 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 13:32
Tarihi eser kaçakçılığıyla kapsamlı mücadele! Bakan Ersoy’dan net mesaj... İzini sürmeye devam edeceğiz

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Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü çatısı altında faaliyet gösteren Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı'nın kuruluşunun üzerinden 5 yıl geçti.

Bu süreçte yürütülen titiz çalışmalar sonucunda son 7 yılda 8.967, 2002'den bu yana ise toplam 13.282 eser ait olduğu topraklara döndü.

13.282 eser Türkiye'ye döndü!

BAKAN ERSOY: HER ESERİMİZİN İZİNİ SÜRECEĞİZ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı değerlendirmede, "2018'den bu yana yaklaşık 8.967 eseri ait olduğu topraklara geri getirdik. Kültürel mirasımıza sahip çıkma sorumluluğuyla, kaçırılan her eserimizin izini sürmeye devam edeceğiz" dedi.

Bu kapsamda, dünya genelinde gerçekleştirilen iş birlikleri, hukuki süreçler ve bilimsel çalışmalarla birçok önemli eser ülkemize iade edilmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (Takvim.com.tr)Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (Takvim.com.tr)

İşte son yıllarda Türkiye'ye kazandırılan en dikkat çekici 10 eser:

ÇİNGENE KIZI MOZAİKLERİ (ABD)

Bowling Green Devlet Üniversitesi'nden iadesi sağlanan mozaik panolar, Zeugma'nın kayıp parçaları arasında yer almakta olup Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenmektedir.

ROMA DÖNEMİ ZEUGMA KÖKENLİ STEL (İTALYA)

M.S. 2. yüzyıla tarihlenen, Antik Yunanca yazıtı ile dikkat çeken bu mezar steli, Venedik Kültürel Miras Koruma Birimi'nin iş birliğiyle ülkemize kazandırılmıştır.

KİLİYA TİPİ İDOL (ABD)

Sanat tarihçileri tarafından modern sanata ilham kaynağı olduğu belirtilen 6 bin yıllık bu figür, Shelby White Koleksiyonu'ndan el konularak Türkiye'ye getirilmiştir.

MUSTAFA DEDE TARAFINDAN İSTİNSAH EDİLEN KUR'AN-I KERİM (İNGİLTERE)

Osmanlı hat ekolünün kurucusu Şeyh Hamdullah'ın oğlu Mustafa Dede tarafından yazılmış, 16. yüzyıla tarihlenen bu değerli Mushaf, titiz takip sonucu ülkemize iade edilmiştir.

ROMA İMPARATORU LUCİUS VERUS HEYKELİ (ABD)

Bubon Antik Kenti'nden yasadışı yollarla çıkarıldığı tespit edilen bu insan boyutundaki nadir bronz heykel, Manhattan Bölge Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma neticesinde Türkiye'ye geri dönmüştür.

Eros Başı (İngiltere) (Takvim.com.tr)Eros Başı (İngiltere) (Takvim.com.tr)

EROS BAŞI (İNGİLTERE)

Sidamara Lahdi'nin eksik parçası olan bu heykel başı, Victoria & Albert Müzesi ile yürütülen başarılı diplomatik müzakereler sonucunda lahitle yeniden buluşturulmuştur.

Şile Bozgoca Camii Kitabesi (Hollanda) (Takvim.com.tr)Şile Bozgoca Camii Kitabesi (Hollanda) (Takvim.com.tr)

ŞİLE BOZGOCA CAMİİ KİTABESİ (HOLLANDA)

Osmanlı dönemine ait bu önemli kitabe, uluslararası hukuki girişimler sonucunda Türkiye'ye getirilmiş ve İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde sergilenmektedir.

BOUBON ANTİK KENTİ KÖKENLİ BRONZ KADIN BÜSTÜ (ABD)

M.S. 2. yüzyıla tarihlenen, sanatsal detaylarıyla öne çıkan bu bronz büst, ABD'de yürütülen titiz araştırmalar ve hukuki süreçlerin ardından ait olduğu topraklara dönmüştür.

ADANA ULU CAMİİ ÇİNİSİ (İNGİLTERE)

Bonhams Müzayede Evi'nde satışa çıkarılan ve 2003 yılında çalındığı tespit edilen bu Osmanlı dönemi çinisi, müzayede sürecinde müdahale edilerek Türkiye'ye kazandırılmıştır.

Kybele Adak Heykeli (ABD) (Takvim.com.tr)Kybele Adak Heykeli (ABD) (Takvim.com.tr)

KYBELE ADAK HEYKELİ (ABD)

Bereket ve bolluğun sembolü olan bu Kybele heykeli, 1960'lı yıllarda yasa dışı yollarla yurtdışına çıkarılmış ve ABD'de dava süreci tamamlanarak ülkemize iade edilmiştir.

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