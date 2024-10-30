Türk Akademisi’nden Türk dünyasına yeni eser: Terminoloji sözlüklerini tanıtıldı

Merkezi Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Türk Akademisi, Türk dünyasına yeni eserler kazandırmayı sürdürüyor.

Astana'daki Lev Gumilyov Avrasya Milli Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "Dil ve Edebiyat Mirası; Birliğin Temeli" konulu bilimsel seminerde, Türk Akademisi tarafından basılan yeni eserler tanıtıldı.

Etkinliğe Türk Akademisi Başkan Yardımcısı Ashat Kesikbayev, Lev Gumilyov Avrasya Milli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ardak Beysenbay, Azerbaycan'ın Astana Büyükelçisi Agalar Atamoglanov, Kırgızistan'ın Astana Büyükelçisi Dastan Düyşekeyev, Türkmenistan'ın Astana Büyükelçisi Batır Recepov ve Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ömer İnan katıldı.

Türk Akademisi, Türk dillerinde dil bilimi, ekonomi ve askeri alanlardaki terminoloji sözlüklerini tanıttı (Fotoğraf: AA)

HER BİRİ 5 BİN TERİM İÇERİYOR

Türk Akademisinin "Türk Dillerinin Terminolojik Sözlükleri" projesi çerçevesinde yayınlanan, her biri 5 bin terim içeren dil bilimi, ekonomi ve askeri alandaki Türk dillerine özgü terminoloji sözlükleri bu kapsamda tanıtıldı ve kurdele kesildi.

Ayrıca etkinlikte tanıtılan eserler arasında, Kırım Tatar yazarı ve Türkolog Bekir Çobanzade'nin Türkoloji alanındaki önemli bilimsel araştırmalarını içeren Kazak Türkçesinde basılmış eseri, Ahmet Boran'ın Türkmenlerin milli şairi Mahtumkulu üzerine yazdığı monografisi, Azer Turan'ın "Ali Bey Hüseyinzade" çalışması ve Azerbaycanlı şairler Muhammed Hüseyin Şahriyar ile Bulud Karaçorlu'nun şiirlerinden oluşan eserler yer aldı.

Türk Akademisi, Türk dillerinde dil bilimi, ekonomi ve askeri alanlardaki terminoloji sözlüklerini tanıttı (Fotoğraf: AA)

37 ALANDA TÜRK DİLLERİNDE TERMİNOLOJİ SÖZLÜKLERİNİ HAZIRLANACAK

Kesikbayev, yaptığı konuşmada, Türk Akademisi olarak 37 alanda Türk dillerinde terminoloji sözlüklerini hazırlayacaklarını belirtti.

İlk olarak dil bilimi, ekonomi ve askeri alanda terminoloji sözlüklerini hazırlayarak yayımladıklarını dile getiren Kesikbayev, böylelikle Türk halklarının bilimsel entegrasyonunu pekiştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.