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Milli Saraylar 2023'te 7 milyon 261 bin turiste kapılarını açtı! Hangi müzeyi kaç kişi ziyaret etti?

Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı saray, köşk, kasır ve müzeler 2023 yılında da yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu. Geçen yıl, Milli Saraylar’ı ziyaret edenlerin sayısı yüzde 9 artışla 6 milyon 649 bin 163’ten, 7 milyon 261 bin 241’e yükseldi.

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 13:44 Güncelleme 02 Ocak 2024, 13:44
Milli Saraylar 2023’te 7 milyon 261 bin turiste kapılarını açtı! Hangi müzeyi kaç kişi ziyaret etti?

Milli Saraylara bağlı tarihi kasır, köşk, saray ve müzeler 2023 yılında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.

TOPKAPI SARAYI ZİRVEDE
2023 yılı gişe verilerine göre Osmanlı medeniyetinden günümüze miras kalan en önemli abidelerden Topkapı Sarayı, 3 milyon 474 bin 760 kişiyi ağırladı. Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret edenlerin sayısı ise, 1 milyon 421 bin 55 olarak kayıtlara geçti.

Anadolu yakasının tek sarayı olan Beylerbeyi Sarayı ise, 2023 yılında 513 bin 100 ziyaretçinin gezdiği noktalardan oldu. Anadolu yakasındaki Küçüksu Kasrı'nı ise, 191 bin 105 kişi gezdi. Osmanlı resim sanatının gümünüzdeki tek temsilcisi Beşiktaş'ta bulunan Milli Saraylar Resim Müzesi'ni gezenlerin sayısı ise, 459 bin 835 oldu.

Resim Müzesi, 34 bölümde sergilediği yüzlerce nadide eserin yanı sıra bahçesi, kafesi ve çay salonuyla hizmet vermeye devam ediyor. Teknolojiyle tarihin kültürel ve manevi mirasını biraraya getiren İslam Medeniyetleri Müzesi de ziyaretçi sayısını artıran adreslerden oldu. Çamlıca Camii külliyesi içerisinde yer alan ve açıldığı 8 Nisan 2022'den bu yana ücretsiz olarak gezilen müzeyi geçen yıl 800 bin kişi ziyaret etti. Milli Saraylar'ın paha biçilmez cam eserlerinin sergilendiği Beykoz Cam ve Billur Müzesi ise, 150 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Beykoz Cam ve Billur Müzesi, cam eserlerin yanı sıra yüzlerce ağaç çeşidine ve tavşan, tavuskuşu gibi türlere ev sahipliği yaptığı koruluk alanıyla, çocuk parkı ve kafesiyle 2023'te Milli Saraylar'ın tercih edilen adreslerinden biri oldu.

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