Milli Saraylar 2023’te 7 milyon 261 bin turiste kapılarını açtı! Hangi müzeyi kaç kişi ziyaret etti?

Milli Saraylara bağlı tarihi kasır, köşk, saray ve müzeler 2023 yılında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu. TOPKAPI SARAYI ZİRVEDE

2023 yılı gişe verilerine göre Osmanlı medeniyetinden günümüze miras kalan en önemli abidelerden Topkapı Sarayı, 3 milyon 474 bin 760 kişiyi ağırladı. Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret edenlerin sayısı ise, 1 milyon 421 bin 55 olarak kayıtlara geçti.

Anadolu yakasının tek sarayı olan Beylerbeyi Sarayı ise, 2023 yılında 513 bin 100 ziyaretçinin gezdiği noktalardan oldu. Anadolu yakasındaki Küçüksu Kasrı'nı ise, 191 bin 105 kişi gezdi. Osmanlı resim sanatının gümünüzdeki tek temsilcisi Beşiktaş'ta bulunan Milli Saraylar Resim Müzesi'ni gezenlerin sayısı ise, 459 bin 835 oldu.