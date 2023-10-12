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“Yurt dışı Buluşmaları”nın ilki Macaristan'da

Yunus Emre Enstitüsü ve Lacivert Dergi işbirliğiyle düzenlenen “Yurt dışı Buluşmaları”nın ilki 19 Ekim 2023 tarihinde Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de gerçekleşecek.

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Giriş Tarihi 12 Ekim 2023, 18:10 Güncelleme 12 Ekim 2023, 18:10
“Yurt dışı Buluşmaları”nın ilki Macaristan’da

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde bulunan Lacivert Dergi ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenecek olan etkinlik 19 Ekim 2023 tarihinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Yunus Emre Enstitüsü'nde gerçekleşecek.


Yurt dışında yaşayan Türklere ve Türk kültürüne ilgi duyan herkese açık şekilde düzenlenecek olan etkinliğe Klinik Psikolog Beyhan Budak da "Kayıp Hazinemiz Mutluluk ve Kendine İyi Davranmanın Yolları", konulu söyleşisiyle dâhil olacak.

Ayrıca; Şair, Yazar ve Lacivert Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Akar, Klinik Psikolog Beyhan Budak ve Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Altay birbirinden özel konu başlıklarıyla katılımcılarla bir araya gelecek. "Türk Edebiyatının ve Türkçenin Bugünü", "Kimsenin Özel Olmadığı Bir Dünyada Türkçe Gazetecilik" başlıklı konular uzman isimler tarafından ele alınacak.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan etkinliğe hem Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü'nde Türkçe öğrenen öğrenciler, hem de Macaristan ve çevre ülkelerde yaşayan tüm Türk vatandaşları katılabilecek.

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