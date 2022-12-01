"Kökler" sergisi Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde açıldı

Fotoğraf sanatçısı Ahmet Polat'ın Gaziantep'te başlayan aile köklerinin hikayesini anlattığı "Kökler" sergisi, Kalyon Holding desteği ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi küratörlüğünde HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde geçtiğimiz gün açıldı. Daha önce Kalyon Kültür'ün ev sahipliğinde Nişantaşı'ndaki Taş Konak'ta sanatseverlerin beğenisine sunulan serginin açılışına Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Haticenur Yerlikaya, Gaziantep Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli'nin eşi Zeliha Dereli, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin eşi Zehra Büyükekşi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gaziantep Başkonsolusu Fatma Demirel, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, Hollanda Krallığı Gaziantep Fahri Konsolosu Bora Tezel, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.
"TOPRAK ÖNEMLİDİR AMA BENİM İÇİN KÖKLER DAHA ÖNEMLİDİR"
Bu yolculuğa çıkmak için 40 sene beklediğini ifade eden fotoğraf sanatçısı Ahmet Polat, "Babam hep topraktan bahsediyordu. Toprak önemlidir ama benim için kökler daha önemlidir. O yüzden bu sergiye 7 sene önce başladım. Bu serginin ilk açılışını Kalyon Kültür Merkezi'nde gerçekleştirmiştik. Babam oradaki açılışa gelmişti ancak kendisini geçen yıl korana virüsten kaybettik. Babam vefat etmeden önce 'Bu sergiyi Gaziantep'e getirebilir misin?' demişti. O sergiyi bugün Gaziantep'e getirdik. Serginin Gaziantep'e getirilmesinde emeği geçen başta Reyhan Kalyoncu'ya, Kalyon Kültür'e ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum" diye konuştu.
"GAZİANTEP'TE BU KEZ GÖRSEL LEZZETLE BULUŞTUK"
Sergi açılış töreninde konuşan Reyhan Kalyoncu, "Bundan tam 999 Gün önce, İstanbul'da, kültür ve sanata ev sahipliği yapacak Kalyon Kültür'ü açtık. İlk sergimiz, Sayı Ahmet Polat' in "Kökler" isimli sergisiydi. Değerli konuklarımız geçen bu 999 günün ardından bugün Gazi şehrimizde, bir Gazianteplinin sunduğu görsel lezzetle buluşuyoruz. Ünlü fotoğraf sanatçımız Ara Güler'in dediği gibi 'Yaşam size verilmiş boş bir film. Her karesini mükemmel bir biçimde doldurmaya çalışın' işte sizler bugün ve bu anda, bu sergiyle tam da bunu yapıyorsunuz. Sanatçı, küratör ve araştırmacı Ahmet Polat, bizim yüz akımız. Aldığı uluslararası ödüller, önemli müzelerde açtığı sergiler sadece kendisini değil hepimizi gururlandırıyor. 'Kökler' sergisiyle bizi; kimlik, köken ve mirasla buluşturuyor. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.