"Kökler" sergisi Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde açıldı

"GAZİANTEP'TE BU KEZ GÖRSEL LEZZETLE BULUŞTUK"

Sergi açılış töreninde konuşan Reyhan Kalyoncu, "Bundan tam 999 Gün önce, İstanbul'da, kültür ve sanata ev sahipliği yapacak Kalyon Kültür'ü açtık. İlk sergimiz, Sayı Ahmet Polat' in "Kökler" isimli sergisiydi. Değerli konuklarımız geçen bu 999 günün ardından bugün Gazi şehrimizde, bir Gazianteplinin sunduğu görsel lezzetle buluşuyoruz. Ünlü fotoğraf sanatçımız Ara Güler'in dediği gibi 'Yaşam size verilmiş boş bir film. Her karesini mükemmel bir biçimde doldurmaya çalışın' işte sizler bugün ve bu anda, bu sergiyle tam da bunu yapıyorsunuz. Sanatçı, küratör ve araştırmacı Ahmet Polat, bizim yüz akımız. Aldığı uluslararası ödüller, önemli müzelerde açtığı sergiler sadece kendisini değil hepimizi gururlandırıyor. 'Kökler' sergisiyle bizi; kimlik, köken ve mirasla buluşturuyor. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.