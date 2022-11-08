Bağlılık Hasan Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü’nü kazandı

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Türkmenistan Kültür Bakanı Atageldi Şamuradov, Kırgızistan Kültür, Bilgi, Spor ve Gençlik Politikaları Bakanı Altynbek Maksutov, Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığı Kültür Komitesi Başkanı Roza Karibzhanova, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile sinema sektörünün önemli yapımcı, yönetmen, senarist ve oyuncuları katıldı.