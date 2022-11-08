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    Bağlılık Hasan Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü’nü kazandı

    Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı 'Bağlılık Hasan' ödüle doymuyor. Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yapan film, bu yıl 2.si düzenlenen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali’nde En İyi Senaryo Ödülü’nü kazandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bağlılık Hasan’a bir ödül daha!

    Türk dünyası sinemasının ortak kültürel değerlerle beslenmesi amacıyla 1-5 Kasım tarihleri arasında 10 ülke ve yedi özerk bölge olmak üzere 17 coğrafyadan 52 filmi sinemaseverlerle buluşturan 2. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, ödül töreniyle sona erdi.

    BAĞLILIK HASAN'A EN İYİ SENARYO ÖDÜLÜ
    Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı 'Bağlılık Hasan' ödüle doymuyor. Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yapan film, bu yıl 2.si düzenlenen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü'nü kazandı.



    Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kapanış törenine rahatsızlığı sebebiyle katılamayan yönetmen Semih Kaplanoğlu yerine, proje ekibinden Mutlu Kurnalı, Semih Kaplanoğlu adına ödülü alarak Kaplanoğlu'nun mektubunu sahnede okudu.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Türkmenistan Kültür Bakanı Atageldi Şamuradov, Kırgızistan Kültür, Bilgi, Spor ve Gençlik Politikaları Bakanı Altynbek Maksutov, Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığı Kültür Komitesi Başkanı Roza Karibzhanova, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile sinema sektörünün önemli yapımcı, yönetmen, senarist ve oyuncuları katıldı.

        24 filmin yarıştığı festivalde, "Uzun Metraj Kurmaca Film", "Belgesel Film", "Vefa Ödülü", "TÜRKSOY Özel Ödülü" ve "Türk Kültürüne Katkı Ödülü" kategorilerinde toplam 16 ödül sahiplerini buldu.

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        Haberler Kültür-Sanat Bağlılık Hasan Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü’nü kazandı
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