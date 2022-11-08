Bağlılık Hasan Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü’nü kazandı

Türk dünyası sinemasının ortak kültürel değerlerle beslenmesi amacıyla 1-5 Kasım tarihleri arasında 10 ülke ve yedi özerk bölge olmak üzere 17 coğrafyadan 52 filmi sinemaseverlerle buluşturan 2. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, ödül töreniyle sona erdi.
BAĞLILIK HASAN'A EN İYİ SENARYO ÖDÜLÜ
Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı 'Bağlılık Hasan' ödüle doymuyor. Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yapan film, bu yıl 2.si düzenlenen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü'nü kazandı.
Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kapanış törenine rahatsızlığı sebebiyle katılamayan yönetmen Semih Kaplanoğlu yerine, proje ekibinden Mutlu Kurnalı, Semih Kaplanoğlu adına ödülü alarak Kaplanoğlu'nun mektubunu sahnede okudu.