Daha iyi bir gelecek için ‘İleri Dönüşüm’ sergisi Kalyon Kültür’de

Kurulduğu ilk günden itibaren insana ve topluma fayda sağlamaya odaklanan Kalyon Holding, gelecek nesillere daha iyi yarınlar bırakma sorumluluğuyla projeler geliştirmeyi, toplumda farkındalık oluşturmayı sürdürüyor.

Bu doğrultuda Kalyon Holding, Home Art iş birliğinde dünyamızdaki kısıtlı kaynakları bilinçli tüketme düşüncesini temel alan 'İleri Dönüşüm Sergisi'nin ön gösterimini Kalyon Kültür'de gerçekleştiriyor. Toplumsal gelişime katkıda bulunma yönünde, doğaya ve doğanın tüm canlılarına duyarlılık bilincini merkezine alan Kalyon Holding, Home Art iş birliğinde hayata geçirdiği 'İleri Dönüşüm Sergisi' de bu yaklaşımın bir ürünü.

Sergi ile, sürdürülebilir bir yaşam için kaynakları tüketmeden dönüştürüp, gelecekte de kullanılabilecek tasarım ürünleri ortaya çıkarılabileceğini göstermek ve gezegenin kısıtlı kaynaklarının bilinçli tüketilmesi konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

'İleri Dönüşüm Sergisi' için, alanlarında profesyonel mimar ve tasarımcılar ikonik yerel objeleri, inşaat malzemelerini ve artık neredeyse hiç kullanılmayan nesneleri kullanılabilir eşyalara dönüştürdüler. Bu çalışmalar arasından 20 seçki Kalyon Kültür'de, küratörlüğünü Ceren-Irmak Arkman'ın, proje koordinatörlüğünü Gülderen Tumba'nın üstlendiği 'İleri Dönüşüm Sergisi'nde yer alacak. Sergi, 31 Ağustos'a kadar haftanın her günü 10.00 - 22.00 saatleri kadar ücretsiz ziyaret edilebilir.

TASARIM DÜNYASINA DA KATKI SAĞLIYOR

Home Art dergisinin tasarımcı, mimar ve sanatçılara belli bir ürün vererek farklı bakış açılarına sahip zekâ ürünü tasarımlara imza atılmasını sağladığı bu proje, ülkemizde tasarımın gelişmesine katkıda bulunmak anlamında da önemli bir yere sahip.

Gelecek nesilleri mevcut hammaddeleri idareli kullanmaya, bir şeyi atmadan önce bir daha düşünmeye, israf etmek yerine değerlendirmeye yönlendirecek 'İleri Dönüşüm Projesi'nin ilk ayağı olan bu sergi, daha geniş bir ürün seçkisi ile Türkiye'nin farklı noktalarında da sanat ve tasarım severlere ulaşacak.

Kalyon Kültür - Taşkonak, Meşrutiyet Mahallesi, Şair Nigar Sk. no 11, Nişantaşı