Milli Saraylar'a bağlı müzelerde ziyaretçi sayısı yüzde 288 arttı

Anadolu Yakası'nın en çok ziyaret edilen sarayı Beylerbeyi Sarayı da turist sayısını 23 bin 778'den, 154 bin 523'e çıkardı. Ziyaretçi artışında, 2021'in nisan ayında açılışı yapılan Beykoz Cam ve Billur Müzesi de dikkati çekti. Müze, bu sene 110 bine yakın kişinin uğrak noktası oldu.

Bu yıl en az tarihi yapılar kadar bahçelerin de ilgi gördüğü belirtildi. Milli Saraylara bağlı yapıların sadece bahçesini gezmek ve görmek isteyenler, yüzde 130 artışla 62 bin 575'ten, 148 bin 69'a yükseldi. Sayının artmasında Milli Saraylara bağlı kafelerin verdiği hizmetin etkili olduğu görüldü.

Ziyaretçi profilinde bu sene öne çıkan bir diğer husus da Milli Sarayların yeniden yabancı turistin gezi duraklarından biri haline gelmesi oldu. Avrupalı turist sayısında İspanyollar ve Yunanistanlılar ilk sıralarda yer aldı. Orta Doğulu ziyaretçi gruplarına az sayıda Uzak Doğulu turist de eklendi.