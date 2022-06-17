Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimleriyle son 20 yılda 9 bin 31 tarihi eserin Türkiye'ye iadesi sağlandı

Afyonkarahisar'a çeşitli temaslar için gelen Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, ilk olarak Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nı ziyaret etti. Ziyaret sonrası inşaatı devam eden yeni müzede inceleme yapan Bakan Ersoy, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına katıldı.
Ülkenin dünü, bugünü ve yarınını ilgilendiren değerli çalışmaları hep birlikte gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Ersoy, "Son 20 yılda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'müze bağlı 163 müzeyi onarım, restorasyon ve sergileme çalışmalarını yaparak yeniledik. 56 müzemizi ilk kez ziyarete açtık, 18 yeni müze binası inşa ettik.
Dünyanın en zengin mozaik koleksiyonuna sahip müzeleri olan Hatay Arkeoloji ve Gaziantep Zeugma Mozaik Müzemiz ile en nitelikli Neolitik koleksiyonuna sahip müzelerinden Şanlıurfa Arkeoloji Müzemizi ziyarete açtık. Anadolu'nun ilk müze binası olan göz bebeğimiz İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin örnek bir çalışmayla sergilemesini yeniledik" dedi.