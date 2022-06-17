Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimleriyle son 20 yılda 9 bin 31 tarihi eserin Türkiye'ye iadesi sağlandı

"ÖREN YERLERİNİ 17 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ"

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki alan sayısını 9'dan 19'a yükselttiklerine dikkat çeken Bakan Ersoy, "Ülkemizdeki sit alanı sayısını, son 20 yılda 3 kattan fazla artırarak 22 bin 233'e yükselttik. Bu başarılı çalışmaların sonucu olarak müze ve ören yerlerimizin ziyaretçi sayısı, 2019'da müzecilik tarihimizin en yüksek rakamına ulaşarak, 35 milyon 48 bin 417 kişi oldu. 2021 yılında ise müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı 2020'ye oranla yüzde 80 artarak 17 milyona ulaştı" diye konuştu. Bakan Ersoy, program sonrası kentten ayrıldı.

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