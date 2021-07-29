Roza yayın hayatına başladı! Kadınlar başta olmak üzere insanların hayatlarına dokunmayı amaçlıyor

Yayın hayatına yeni başlayan Roza ekibi kendilerini şu sözlerle tanıtıyor
Kadınlar başta olmak üzere toplumun hemen her kesimine birbirinden farklı konularda ürettiğimiz içeriklerle destek sağlayıp, toplumsal farkındalığın bir parçası olmak için okuyucularımızla buluşmak için heyecanlıyız. Kategorilerimizi ele alırken diyet, güzellik sırları, sağlık, yemek tarifleri dışında kadının gündemini daha da genişletmek perspektifiyle harekete geçtik.
Roza, yayın hayatına başlarken herkesin yaşamına dokunmayı hedefliyor. Başkalarının hayat hikâyelerinden aldığımız ilhamla büyük rotalar çizmeyi, ufak ipuçları ile yaşamı kolaylaştırmayı ve tüm dünyadan ilginizi çekecek gündem notlarını Roza'da bulabilirsiniz. Bu süreçte bize destek olan isimlerden sizler için çok güzel mesajlar getirdik. Ayrıca Roza olarak "Kadınlar için dilek hakkınız olsa neler dilerdiniz?" sorusuna cevap aldık.
ESRA EROL
Birkaç Cümleyle Kadınlara Mesaj:
Kadının önce kendi öneminin ve gücünün farkında olması gerekir.
Doğasında bulunan mücadeleci, koruyucu özellikleri kendini toplumsal olarak var etmeye yönlendirmesi çok önemli.
Kadın şunu hiç unutmamalıdır: Toplumların ve insanların kaderini, kadınlar belirler.
Kadınlar için 3 Dilek Hakkınız Olsa Ne Dilersiniz?
Birinci dileğim kendilerinin eğitimi.
İkinci dileğim çocuklarının eğitimi.
Üçüncü dileğim her zorluğu yenecek güçleri olduğunu fark etmeleri.