Roza yayın hayatına başladı! Kadınlar başta olmak üzere insanların hayatlarına dokunmayı amaçlıyor

DR. ASTROLOG ŞENAY DEVİ

Tüm hem cinslerime 'Ey Kahraman Türk Kadını! Sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklerde yükselmeye layıksın.' Atatürk ün ilkesi ile Kendilerini sevmeleri inanmaları sevdiklerine BAĞLI olup BAĞIMLI olmamalarını Amazon ruhlarını hayatın her noktasında ortaya koymalarını öneririm. Bizler güçlü iradeli dişi enerji ile dünyayı güzelleştiren varlıklarız. Dünya daha güzel ve verimli hal alacaksa bu dişi enerjinin farkında güçlü dişi sevgi tohumları eken kadınlarımız sayesinde olacak. Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

Tüm hemcinslerim için dileğim; sevip sevilip, güven verip güvende hissedecekleri kalplerin mabedleri olması güçlerinin farkındalığı ile hayatlarını sağlık, aşk, huzur ve bereket içinde geçirmeleri olur.