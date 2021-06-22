İLK SİSTEMLİ KAZI

1968 yılındaki Keban Baraj Gölü kurtarma kazılarından sonra Tunceli'deki ilk sistemli kazının başladığını belirten Kazı Başkanı ve Tunceli Müzesi Müdürü Kenan Öncel ise "1968 yılında, Keban Barajı kurtarma çalışmaları yapılmıştı. Kurtarma kazılarından sonra ilk kez Tunceli'de sistemli kazılara başlıyoruz. Sonuçlarını zamanla göreceğiz. Yapılan her arkeolojik çalışma, bilimsel çevre için bir heyecandır" diye konuştu.