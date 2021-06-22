Tunceli'deki Tozkoparan Höyüğü'nde, arkeolojik kurtarma kazısı çalışmaları başladı. Birçok uygarlığa ait kültür katmanlarının üst üste oluşturduğu Tozkoparan Höyüğü'nün yüzeyi ve çevresinde yapılan incelemelerde, bugüne yakın dönemden başlanıp, Neolitik döneme ait 9 bin yıl öncesi bulgular elde edildi.
Yapılan çalışmaların ardından höyük, birinci derece arkeolojik sit alanı ilan edildi. Tunceli Müzesi uzman personeli tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucu yerleşim alanı içinde yer alan höyüğün doğal faktörler ve insan etkisine bağlı olarak yoğun tahribata maruz kaldığı saptanıp, rapor hazırlandı.
Raporla Tozkoparan Höyüğü'nün kurtarma kazısı ile acilen bilimsel arkeolojik kazısı yapılarak, belgelenmesi gerektiği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bildirildi. Bakanlığın onayıyla Tunceli'de ilk defa bilimsel metotlarla arkeolojik kazı başlatıldı.