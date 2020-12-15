45 yılda 13 bin plak ve kaset biriktirdi

Türkiye için çok değerli gelip geçmiş sanatçılarımız vardır. Amerika'dan, Fransa'dan özel olarak Mardin'e gelip de birçok sanatçının eserlerini talep edenler var. Eski sanatçılar şimdikiler gibi parasıyla çıkan sanatçılar değil. Bunlar ses tonuyla, gırtlakla, beyinle okuyan sanatçılardı ama şimdi kalmadı. Bakın yıllardır Orhan Gencebay'ın eserleri niye unutulmuyor. İcraatı, notası var. Ne yaptığını bilen, parasıyla değil de beyniyle ve duygularıyla yapmış olduğu bestelerle hala dinleniyor. Rahmetli Zeki Müren unutuldu. İlhan İrem'i internet üzerinden araştırdım. İlhan İrem'in sesiyle birçok hastaları tedavi ediyorlar. Sırf onların geçmişini yaşatmak için duruyorum."