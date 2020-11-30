Prizren'in ilk Osmanlı eseri: Namazgah

Aslına uygun olarak inşa edilen Fatih Sultan Mehmet Namazgahı'ın arazisinde bulunan iş yeri de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde Gazi Üniversitesinden gelen heyetin gözetiminde yıkıldı ve Namazgah'ın çevre düzenlemesi yapıldı.

Prizren'de yaşayan Türk ve diğer Müslüman halklar için büyük öneme sahip Namazgah, şehirdeki en eski Osmanlı eseri olması nedeniyle bugün de halkın ve turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alıyor.