Bursa'da 1800'lü yıllarda inşa edilen ancak zamanla atıl duruma geçen Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi, 6 yıl önce Büyükşehir Belediyesince yapılan restorasyondan sonra eski günlerine kavuştu.

Geleneksel yöntemlerle ipek kumaş üretimine ağırlık verilen merkezde, kumaş dokumak için kullanılan geleneksel "armürlü jakarlı" dokuma tezgahının benzeri aslına uygun olarak yeniden yapıldı. Tezgahın tamamlanmasının ardından da Osmanlı döneminin ipek kumaşlarının geleneksel motiflerle üretilmesi için çalışmalara başlandı. Birbirinden farklı tarihi motiflerin de yer aldığı ürünlerin hazırlanacağı merkezde, günde bin metre dokunan kumaşların, Osmanlı dönemine ait kaftanların üretilmesi ve müzelerde kullanılması amaçlanıyor.

"Ata yadigarına sahip çıkmaya çalışıyoruz"

Merkezin üretim sorumlusu Mehmet Ünal, AA muhabirine, merkezin faaliyetine ara vermeden devam ettiğini söyledi.

İpeğin öneminin büyük olduğunu belirten Ünal, merkezde önemli ustalar yetiştirdiklerini dile getirdi.

Zaman geçtikçe ustaların kullandığı dokuma tezgahlarının kendilerine basit geldiğini fark ettiklerini vurgulayan Ünal, "Biz de tezgahlarımızı armürlü sisteme çevirme kararı aldık. Yaptığımız yeni tezgahla birbirinden zorlu desenler üretmeye başladık. Osmanlı döneminde dokunan ve unutulan desenli kumaşları yeniden dokumaya başladık. Ata yadigarına sahip çıkmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Ünal, ipek aşkını gençlere aşılamayı hedeflediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Yaptığımız ürünlerin hiçbirinde elektrik enerjisinden faydalanmıyoruz. Tamamen mekanik ve el işçiliği. Elektriği sadece aydınlatmada kullanıyoruz. Osmanlı yıllar önce dokumayı nasıl yaptıysa ondan katiyen ödün vermiyoruz. Kullanılan ham madde çok önemli. Biz dünyanın en kaliteli ham maddesi Bursa ipeğini kullanıyoruz. Bursa ipeğinin adından yüzyıllarca övgüyle bahsedilmiştir. Geleneksel yöntemleri kullanmayı sürdüreceğiz."