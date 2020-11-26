"Tüm bölümleri ziyarete açılacak"

Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadim kentte geçmişten bugüne kadar dinler, inançlar ve kültürlerin kaynaştığını söyledi.

St. Simon Manastırı'nın da kentteki zenginliklerden biri olduğunu ve buradaki ilk kazıyı 1930'larda Fransızların yaptığını anlatan Ersoy, ikinci kazının da 1960'lı yıllarda Gürcüler tarafından gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Ersoy, aradan geçen 60 yılın ardından manastırın gün yüzüne çıkarılması için Hatay Arkeoloji Müzesi olarak kolları sıvadıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Buradaki kültürel varlığı gelecek kuşaklara aktarmak için yeni bir kazı yapıyoruz. Burası yıllar içerisinde geçirdiği büyük depremlerle ve zamana yenik düşmesiyle bütün duvarlardaki kesme yapı taşları hep yıkılmış. Alanda bir düzenleme yapılacak, 3D lazer taraması, mozaiklerde de sağlamlaştırma yapıldı. Bizim mozağimizi değerli kılan bir nokta da mozaiklerde çok yoğun cam tessera kullanılmış olması ama maalesef zemine çok yakın olduğu için tahrip olmuş. Bir tane de yazıt var, yazıtta 'Bu güzel alanı tamir ettirdik.' diye yazıyor, tarihlendirme açısından önemli bir buluntu. İnşallah 2021 yılında vaftizhanede bir kazı yapmayı düşünüyoruz çünkü orası hiç açılmamış önemli bir alan. Kazılarımız sürecek ve restorasyon tamamlanınca bu önemli inanç merkezi manastırın tüm bölümleri ziyarete açılacak."